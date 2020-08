Lucid Air krijgt grote accu en is weer ergens het beste in

Lucid strooit wekelijks met nieuwe cijfers, we hoeven bijna de officiële onthulling niet meer te zien. De Lucid Air is weer ergens het beste in en cijfers tonen aan hoe je 832 km actieradius krijgt.

10 september. Dan zal Lucid Motors de Air presenteren en zoals ze hun persberichten publiceren ‘een poepie laten ruiken’. Maar het moet gezegd worden: op papier zijn ze bezig met indrukwekkende dingen. Ook het laatste nieuws staat weer vol met hoge cijfers.

Accupakket

We wisten al dat Lucid de wereld gaat schokken door een actieradius van 832 km te realiseren. Simpele logica toont aan dat grote cijfers komen van grote accupakketten. De layout is niet verrassend: dubbele bodem waar ‘zoals een sandwich’ tussenin de accu’s geplaatst worden. Laag bij de grond voor het beste zwaartepunt. Gewicht zal de Air wel wat van meedragen, want het accupakket is 113 kWh groot. Groter dus dan Tesla’s grootste pakketten in de Model S en Model X.

Space-Concept

De architectuur noemt Lucid ‘Space-Concept’. Het is de bedoeling dat ondanks de grote accu en de krachtige motoren, er geen binnenruimte verloren gaat. Bij een elektrische auto is dat op zich eenvoudig, maar Lucid durft min of meer te zeggen dat de Air de ruimste elektrische sedan gaat worden.

Frunk

De welbekende EV-frunk, een kofferruimte op de plek waar bij brandstofauto’s de motor zit, kwam afgelopen week al ter sprake bij de Cadillac Lyriq. De Lyriq krijgt namelijk geen frunk. Lucid doet met de Air precies het tegenovergestelde: hij krijgt de grootste frunk van het huidige aanbod. Ietwat dubieuze eer: door de sedan-achterklep in plaats van de liftback-achterklep van de Model S, lijkt de bagageruimte van de Air achter wel iets kleiner. Het is niet ondenkbaar dat de Air niet zo denderend is in harde liters. Anders was het wel genoemd, niet?

Afwachten

Nog heel even geduld dus. Tot en met 10 september. Dan gaan we zien of deze vele woorden ook omgezet worden in daden.