Renault K-ZE en nieuws voor Clio, Mégane en Captur

Renault komt met groot nieuws vanuit Parijs.

Groupe Renault heeft onder een persconferentie van CEO Carlos Ghosn vandaag nieuwe stappen in de toekomst van het merk bekendgemaakt. Kort samengevat gaat Renault op de elektrische toer en heeft het merk China voor ogen.

Renault K-ZE

Om al dit nieuws kracht te geven presenteerde het merk de K-ZE. een volledige elektrische stadsauto die in het A-segment moet gaan opereren. Dit is niet het zoveelste concept van de Fransen, de K-ZE gaat echt in productie. Renault brengt de K-ZE als eerste in China op de markt. De elektrische auto, met een NEDC-actieradius van 250 kilometer, wordt lokaal gebouwd door e-GT New Energy Automotive Co. Deze firma is een joint venture van Dongfeng en Nissan. Wanneer en of de K-ZE ook naar Europa gaat komen is op dit moment nog niet bekend. Ghosn zei er het volgende over:

Groupe Renault was a pioneer and is the European leader in electric vehicles. We are introducing Renault K-ZE, an affordable, urban, SUV-inspired electric model combining the best of Groupe Renault: our leadership in EV, our expertise in affordable vehicles and in forging strong partnerships

Toekomstige modellen

Naast de K-ZE had Renault ook nieuws voor het huidige modellengamma van het merk. In 2020 zullen de Clio, Mégane en Captur als hybride verkrijgbaar zijn. De Clio als hybride, de Mégane en Captur als plug-in hybride.

Een volledige elektrische line-up voor Europa staat niet op de korte termijn agenda bij Renault. De komende jaren zullen we het met modellen als de Zoe en de Kangoo Z.E. moeten doen. In dat opzicht bestaat de kans dat concurrent PSA sneller gaat zijn, die straks met een elektrische 208 en DS 3 gaan komen.