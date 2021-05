Seat Leon 2.0 TSI is lekker warm en veilig - Autoblog.nl

Veiligheid, geborgenheid. Precies wat je wil van van een allrounder. De Seat Leon 2.0 TSI is er zo eentje, blijkbaar.

Dankzij de transitie van verbrandingsmotor naar elektrisch, zijn er wat gaten te zien in diverse line-ups. Veel sterke uitvoeringen overleven het niet. Je ziet wel de 300-400 pk sterke hatchbacks (die monsterlijke prestaties bieden tegen monsterprijzen) en de eenvoudige motor met net iets meer dan 100 pk.

\In combinatie met 48V-ondersteuning, een sportpakketje en automaat lijkt het nog wat als je gewoon rijdt, maar veel reserves zijn er niet. Meer vermogen zorgt immers voor meer CO2-uitstoot en dus een hogere prijs. Dan kun je meteen voor de dikste versie kiezen, nietwaar?

Seat Leon 2.0 TSI

We zochten door de prijslijsten en vonden slechts een paar non-premium auto’s met rond de 190 pk. De Mazda 3, Honda Civic en Kia Ceed. Dat is het tegenwoordig. Maar vandaag wordt dat probleem opgelost en wel met de Seat Leon 2.0 TSI. Het is expres geen bijzondere, sportieve auto. Daar zijn immers de Cupra’s voor. De Leon 2.0 TSI is voor de mensen die graag gewoon een beetje meer wensen.







Laten we beginnen met de motor. Dat is een 2.0 viercilinder ‘Miller Cycle’ motor met turbo, directe inspuiting, intercooler, twee bovenliggende nokkenassen en zestien kleppen in totaal. In vergelijking met de ‘oude’ 2.0 TSI heeft de motor nu een nieuwe turbo en injectoren. De focus ligt meer op efficiency, dan maximaal vermogen. De motor levert namelijk 190 pk en 320 Nm. De Seat Leon 2.0 TSI is standaard voorzien van het 4Drive vierwielaandrijvingssysteem en een DSG automaat met dubbele koppeling.







De prestaties van de Seat Leon 2.0 TSI zijn op papier niet verkeerd. Van 0-100 km/u duurt 7,4 seconden. Je kan ‘m ook als stationwagon krijgen, de Sports Tourer. Dan duurt de standaardsprint twee tienden langer. Standaard krijgen deze Leons allemaal de onafhankelijke multilink-ophanging aan de achterzijde en extra grote geventileerde remschijven. Ideaal als je met een caravan naar de Costa Brava wil rijden of als enige Nederland wel een goed gevoel hebt over de Algarve.

Productie

De productie van deze versie is deze week van start gegaan. Of de auto ook naar Nederland komt, is niet bekend. Vanwege het CO2-boetesysteem dat we geen BPM mogen noemen, kan het ook zijn dat Seat meteen doorverwijst daar de instap-versie van de Cupra Leon. De nieuwe motor uit de Seat Leon 2.0 TSI komt ook beschikbaar voor de Seat Tarraco.