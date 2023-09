Deze Kia is namelijk minder duur dan de vergelijkbare Tesla. Voor welke zou jij kiezen?

Tesla is een trendsetter, hoe je het wendt of keert. Als eerste zorgden zijn ervoor dat elektrisch rijden op grote schaal werd toegepast en mogelijk werd voor de ‘gewone’ mens. En ten tweede zetten ze een tijdje terug een prijsverlaging in, waar alle anderen nu een beetje achteraan hobbelen.

Zo ook Kia, dat vanaf vandaag met de ‘Editions’ van de Niro EV op de proppen komt. En die Edtions zijn eigenlijk niks anders dan een goedkopere uitvoering van de al bekende Niro EV. En er zit best wat korting op.

Voor een Kia Niro EV Light Edition betaal je namelijk -inclusief de SEPP-subsidie- slechts 37.045 euro. Voor de iets completer uitgeruste Kia Niro Edition Advanced betaal je € 42.045,-. Ook dat is inclusief die subsidie van 2950 euro.

Lokt deze Kia je uit een Tesla?

En dan wordt het ineens interessant. Want deze Kia levert flink wat auto voor minder geld dan een Tesla Model 3, toch wel een beetje de benchmark in deze klasse. Zo kom je op een volle accu van 64.8 kWh volgens de WLTP 460 km ver. Ok, de Tesla komt 525 kilometer ver, maar die is dan ook flink duurder.

Ook de standaarduitrusting is prima voor elkaar. Wat dacht je van adaptieve cruise control, een 10.25” full map navigatiesysteem met Kia Connect en Live Services, Dual Zone Climate Control en een achteruitrijcamera. Allemaal inclusief hoor.

Laten we voor het gemak even kijken naar het lijstje met concurrenten en hun prijzen.

MG 4 Long Range (204 pk, 450 km): €35.785

Renault Megane E-Tech EV40 (130 pk, 300 km range): €36.370

Renault Megane E-Tech EV60 (130 pk, 470 km range): €39.370

Cupra Born 58 kWh (204 pk, 427 km range): €39.990

Opel Astra Electric (156 pk, 418 km range): €39.999

Peugeot e-308 (156 pk, 412 km range): €43.585

Tesla Model 3 (325 pk, 513 km range): €42.990

Volkswagen ID.3 58 kWh (204 pk, 426 km range): €45.990

Tenslotte hebben we nog de échte concurrent voor de Kia Niro EV; de Hyundai Kona Electric. Die is net zo duur als de Kia, maar heeft een accu van 48,4 kWh en komt dus minder ver.

Dus zeg het maar. Zou deze Kia jou uit een Tesla -of elke andere concurrent- lokken?