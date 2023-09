Oplichters hebben nieuwe truc als ze jouw auto willen kopen

Pas op, want deze truc zorgt ervoor dat de oplichters soms duizenden euro’s minder voor jouw auto betalen…

Voor het volgende verhaal schakelen we even over naar België. Daar woont namelijk Stefan en die had een Mercedes te koop. Prima wagentje, 240.000 op de teller, maar altijd op tijd onderhoud gehad en in goede staat.

Nadat hij de auto had geadverteerd, kwam er dan ook al snel reactie op van een geïnteresseerde koper. Die deed al snel een aanbetaling en kwam een aantal dagen later naar de auto kijken. Tot zover niks aan de hand, maar hier begint het pas.

Oplichters hebben nieuwe truc

Tijdens de overdracht ging verkoper Stefan even de papieren en de reservesleutels halen, terwijl de kopers bij de auto achterbleven. Ze deden onder meer de motorkap open en wilden toch nog even een klein blokje om met de auto.

Stefan vond dat geen probleem, de auto was immers goed, dus ze gingen hun gang maar. Maar wat schetste zijn verbazing toen de kopers terugkwamen? Er was een probleem en niet zo’n kleintje ook…

Er bleek olie in het expansievat van de radiator te lekken en dit probleem dreigde de nieuwe eigenaar duizenden euro’s te kosten. De aspirant-kopers waren ‘not amused’ en bedreigden Stefan zelfs. Hij had ze willens en wetens een slechte auto proberen te verkopen en daar zijn mond over gehouden.

Uiteindelijk werd het Stefan te heet onder de voeten en besloot hij genoegen te nemen met een verkoopprijs die 10.000 euro lager lag dan eerst de bedoeling. Veel geld, maar het staat echt zo in de krant, dus het zal wel kloppen…

Stefan vond het allemaal een raar verhaal en pas toen hij even naar de videobeelden keek die zijn beveiligingscamera had gemaakt, viel het kwartje. Toen hij even naar binnen was om de papieren te halen, hebben de oplichters gauw wat motorolie in het expansievat gedaan.

Zo leek het alsof de auto een lekke koppakking had en er dus voor duizenden euro’s aan versleuteld moest worden. Niet Stefan was een oplichter, juist de kopers waren dat! Hij heeft de beelden aan de politie laten zien, maar die kunnen er helaas niet zoveel mee. De beelden bewijzen uiteindelijk helemaal niks, zeggen zij…

Wat is nou de moraal van het verhaal; zorg dat kopers van jouw auto nooit een moment alleen bij de auto zijn. Voor je het weet flikken ze ook zoiets bij jouw auto en ben jij duizenden euro’s kwijt.

Dat je het even weet…