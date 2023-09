Video: de belangrijkste trends in leasing van elektrische auto’s

Een elektrische auto leasen. Wat zijn op dit moment de trends? Wouter en Sebastiaan van Mobility Service Nederland nemen de trends met je door.

Voorheen was de keuze simpel: een dikke Tesla Model S als je leasebudget het toestond, een BMW i3 of een Nissan Leaf. Tegenwoordig is er veel meer keuze. Wat zijn de belangrijkste trends in leasing van elektrische auto’s?