Bizar! Tesla verlaagt prijzen met onvoorstelbare 41.000 Dollar

Is dit de volgende fase in het master plan van Elon Musk? Tesla cancelt eigenhandig de inflatie en verlaagt prijzen met tot 41.000 Dollar ten opzichte van begin dit jaar.

Als het gaat om Tesla is er never a dull moment, zoals onze vrinden aan de andere kant van de plas zouden zeggen. Of het nu gaat om de uitspattingen van Elon Musk, belachelijke successen, of schaamrood-inducerende blunders en gebroken beloften; Tesla geeft de toon aan in de autowereld. Het is de succesvolle pionier die de oh zo conservatieve industrie volledig op zijn kop heeft gezet. Disruption noemt men dat dan, met een woord dat meer jeuk veroorzaakt dan scabiës.

The future is not set

Het merk speelt tot de verbeelding omdat we nog steeds niet weten waar het naartoe gaat. Wordt Tesla de wereldheerser zoals velen verwachten? Of komen de grote geconsolideerde concerns met al hun ervaring uiteindelijk toch weer langszij en vervolgens voorbij? Zoals de Terminator-films ons hebben geleerd, is de toekomst wat je er zelf van maakt.

Mitsubishi Tesla Met subsidie

Enfin, je weet nooit helemaal wat je kan verwachten van Elon en Tesla. Maar vandaag doen ze weer een zet op het schaakbord, waar de concurrenten even op zullen moeten puzzelen. Tesla verlaagt namelijk de prijzen van de Model X en Model S nog verder in Amerika. Zozeer dat beide modellen nu zelfs weer in aanmerking komen voor subsidie van Sleepy Joe. Dat is voordeel op voordeel stapelen dus.

Tesla’s met korting, oh, oh-ho-ho-ho

De Tesla Model S had op 1 januari nog een prijs van 104.990 Dollar. Gedurende het jaar zijn al verschillende prijsverlagingen doorgevoerd. Maar in de week van de launch van de vernieuwde Model 3, gaat er nog eens een fors bedrag af. Daardoor is de basisprijs nu 74.990 Dollar. Een reductie van 30.000 Dollar. Voor de Model X geldt dat deze is gedaald van een prijs van 120.990 Dollar, naar 79.990 Dollar.

Dat is dus een reductie van 41.000 Dollar in negen maanden. Door de prijsverlaging komen beide modellen nu in aanmerking voor een tax credit van 7.500 Dollar. Afhankelijk van je belastingschijf, pak je daar dus ook nog enkele duizenden Dollars winst mee. Ironisch genoeg vond Musk twee jaar geleden nog dat de subsidies maar afgeschaft moesten worden…

Gratis geld

Tesla’s kwamen destijds niet meer in aanmerking voor subsidie, omdat er een harde limiet was gesteld aan het aantal auto’s van een merk dat in aanmerking kwam voor subsidie. Joe Biden strooit echter links en rechts met gratis geld. Zo heeft hij ook de subsidiekraan weer aangezet voor EV’s van welk merk dan ook. Tesla mag dus ook weer meeprofiteren. Tot een vanafprijs tot 80.000 Dollar, kan je maximaal graaien (daarboven wordt het minder).

Klap in het gezicht van concurrentie

Is dit dan een gamechanger voor de industrie? Wel, ja en nee. In principe hebben de Model S en Model X tegenwoordig nog maar een bijrol als het gaat om Tesla’s verkoop. De Model 3 en Model Y nemen 97 procent van de Tesla-verkoop voor hun rekening. Uiteraard heeft iemand bij Tesla zitten rekenen. ‘Als we nu de marge zo ver omlaag schroeven, verkopen we zo veel extra auto’s en springen we er lekker uit, plus maken we meer aantallen’.

Desalniettemin is dit een klap in het gezicht van concurrenten. Die hebben immers de grootste moeite om hun producten aan te bieden voor de prijs die ze ooit in gedachten hadden. De meeste EV’s worden niet kosteneffectief gemaakt. Grote concerns incasseren forse verliezen. Kleinere concerns zoals RIVIAN en Lucid Motors passen over het algemeen hun prijzen alleen ‘naar boven toe’ aan. Tesla heeft dit kostenplaatje veel beter voor elkaar en lijkt nu de spieren even te flexen.

Klap in het gezicht van kopers

Keerzijde is natuurlijk dat Tesla zich vermoedelijk niet heel populair maakt bij klanten die in januari de hoofdprijs hebben betaald voor een Model S of Model X. Maar ja, aardig zijn voor bestaande klanten is sowieso niet per se het sterkste punt van het merk. En zo lang het grote publiek dat niet afstraft, zal het waarschijnlijk ook zo blijven.