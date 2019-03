Lol! Ook Ford en Chevrolet hebben een billboard-oorlog

Duitse praktijken in de VS.

Daar waar Duitsers geen gevoel hebben voor humor, zijn marketingboys van de Duitse merken niet vreemd van een stukje goede promotie. De grootste afzeiker blijkt Audi te zijn, na vele reclamespotjes over Mercedes en BMW en teruggekaatste ballen, laten de jongens uit Ingolstadt er geen gras over groeien. De meest briljante blijft toch de diss van BMW op Mercedes. Want ook een Mercedes kan rijplezier bezorgen.

In de VS is de rivaliteit tussen twee grootmachten. Ford en Chevrolet hebben met hun F-150 en Silverado twee topverkopers in handen. Beide trucks zijn niet aan te slepen en dat zorgt voor verdeeldheid. Ook bij de marketingboys, zo blijkt uit een Facebook-bericht van Men’s Humor.

Het leek een plaatselijke Ford-dealer wel een goed idee om een groot billboard op te hangen. Vergezeld met een Ranger en een spottende tekst, om de draak te steken met Chevrolet. Ergens terecht, want het is Ford die de meeste auto’s trucks verkoopt. Ze wreven het er nog even lekker in door te zeggen dat er achter elke goede Ford een Chevrolet staat. Wij zijn geniaal, koop onze auto’s.

Chevrolet ziet aanval als de beste verdediging en plaatst een soortgelijk billboard. De reden waarom er achter elke Ford een Chevrolet zit? Omdat ze altijd blijven kleven op de linkerbaan. Muhaha! Nice move, Chevrolet. Moge de beste truckbouwer winnen.