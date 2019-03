Nederlandse P1-eigenaar neemt een Senna in ontvangst

Wanneer één gelimiteerde hypercar niet genoeg is.

De wereld was in 2014 in de ban van de zogenaamde Holy Trinity. Het was de benaming voor de drie hypercars die Porsche, McLaren en Ferrari verdacht dicht bij elkaar in de markt zetten. Met respectievelijk de 918 Spyder, P1 en LaFerrari brak een nieuw tijdperk van auto’s aan. Vergeet enorme W16-aggregaten: alle drie de auto’s waren gebouwd met hybride-technologie. Het zijn technische wonderen. Daar hoort ook een flink gelimiteerde oplage bij: de Porsche kwam er in 918 units, de LaFerrari in 499 en de P1 was de meest bijzondere: 375 stuks.

Daarvan hebben twee Nederlandse kentekens gekregen. Eén van die twee is de gele McLaren P1 van Gerard van der Horst. Iemand die zichzelf niet per definitie in de spotlights zet, maar een lekker dik wagenpark heeft hij wel. Naar verluidt was hij ook één van de eersten die een McLaren MP4-12C kocht in 2011. Daar kwam dus in 2013 een P1 bij en in 2019 mag hij nóg een bijzondere McLaren aan zijn collectie toevoegen.

Yep: Van der Horst is ook één van de vijfhonderd gelukkige eigenaren van een heuse McLaren Senna. Vergeet die hybride-meuk, de Senna doet het ‘gewoon’ met een geblazen V8-unit. Al is de Senna de nieuwe ‘hypercar’ van McLaren: het is moeilijk om te zeggen dat de Senna daadwerkelijk een opvolger is van de P1. De auto’s steken heel anders in elkaar, neem bijvoorbeeld de nieuwe 4,0 liter V8, in tegenstelling tot de welbekende 3,8 uit de P1. Alles aan de Senna schreeuwt circuit, racen en puur bochtenwerk. Wat dat betreft is er geen betere eigenaar dan Van der Horst, die met zijn raceteam niet vreemd is van circuits.

Voor de specificatie is een contrast gekozen ten opzichte van de P1. Die is knalgeel met de gebruikelijke carbonzwarte exterieurdelen. De Senna is juist compleet zwart, met hier en daar juist knalgele exterieurdelen. Dat ziet er naar uit alsof MSO magisch werk heeft geleverd. Voor de BPM-fanaten: de kans is zeer aanwezig dat Van der Horst hem op gele platen laat zetten.

Daarover gesproken: een klein beetje onderzoek en een tip van Bastiaan laat ons denken dat we te maken hebben met het kenteken XP-753-G. Dat is de tweede McLaren Senna op Nederlandse platen, volgens het kenteken een zwart exemplaar. Het zou dan gaan om een duurder exemplaar dan de zwart met oranje Senna: de ‘nieuwe’ heeft een totale aanschafprijs van 1.272.529 euro. Kassa!