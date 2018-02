BMW doet poging om Audi te trollen en faalt

Deel X van de billboard-oorlog tussen Audi en BMW.

Vele jaren geleden probeerden Audi en BMW elkaar al te slim af te zijn door het plaatsen van billboards met snerende teksten. Nu zijn we een decennium verder en niks is veranderd. Deze keer vond de ‘ruzie’ plaats in Tunesië, waar een dealer van BMW’s en MINI’s het een goed idee vond om een billboard recht voor een VAG dealer te plaatsen.

De tekst op het billboard van BMW luidt: “Il n’est jamais trop tard pour changer d’avis“. Dit betekent zoveel als “Het is nooit te laat om van gedachten te veranderen”. Lekker bezig BMW, dacht BMW.

Een paar dagen later stond er ineens een billboard bij, ditmaal van Audi, met de tekst: “On ne change pas une marque qui gagne.” Wat “Wij veranderen geen merk dat wint” betekent. Wat echter nog meer de aandacht trekt op het billboard is de begintekst, namelijk: “LOOOOL”. De minachting die deze tekst uitstraalt moet BMW toch ergens pijn doen. Billboard-oorlogen lijken sowieso een specialiteit van Audi te worden.

Het is nu eigenlijk wachten op een nieuw billboard van BMW. Laten we hopen dat dit niet het einde is van het onschuldige opstootje tussen de twee merken. Voor ons, de toeschouwers, is het achterover leunen en genieten.

Als je naar de verkoopcijfers tussen de twee kijkt, dan heeft BMW deze ruzie eigenlijk al gewonnen. En daar draait het uiteindelijk om. De verkoop van BMW groeide afgelopen jaar met 4,2 procent en kwam uit op 2.088.283 verkochte exemplaren. Bij de Ingolstedelingen groeide de verkoop iets minder hard, namelijk 0,6 procent. Hiermee verkochten ze 1.878.100 auto’s. De grote afwezige bij de billboards, Mercedes, was afgelopen jaar de grootste, zij groeiden 9,9% en verkochten 2.289.344 Benzen. Hierop heeft BMW wel een antwoord, zij willen in 2020 weer de grootste zijn. Moeten ze eerst maar eens even deze slag met Audi zien te winnen.