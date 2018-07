LOL: van geslacht veranderen voor goedkope autoverzekering

Om te besparen moet je soms creatief zijn.

Iedereen die een auto bezit zal vroeg of laat in aanraking komen met verzekeringen. Al lijkt het op papier fijn dat je gedekt bent, het is nog steeds niet gratis. En wij als Nederlanders mogen uiteraard ook niet de weg op zonder verzekering, dus diegene die ‘nooit brokken maken’ moeten alsnog betalen.

Elders ter wereld wordt er nog wel eens wat geld uit de verzekering getrokken door de boel een beetje te frauderen. In Canada pakte een man het slim aan. David, wiens achternaam niet gedeeld wordt, wilde een Chevrolet Cruze kopen, maar het viel hem op dat zijn geslacht nadelig was voor de verzekering. Omdat hij een paar schadegevallen en boetes op zijn naam had staan moest hij zo’n 4.500 Canadese dollars neertellen voor de verzekering. Stel dat hij een vrouw zou zijn, dan zou het 3.400 CAD kosten.

Normaal gesproken zou je je daarbij neerleggen. Je geslacht kun je niet veranderen, toch? Nou, alles kan in 2018. David zag niet alleen dollartekens, maar voelde zich alsof hem een loer gedraaid werd. Hij besloot die 1.100 dollar korting gewoon te pakken. Een briefje van de dokter waarin laatstgenoemde uitlegde dat David zich een vrouw voelde mocht niet baten. Dus ging hij naar de authorities in Alberta om op zijn geboorteakte én zijn rijbewijs te veranderen naar vrouw.

Het werkte: David heeft zijn korting gewoon gekregen. De korting is een leuke bonus, maar het gaat David meer om het statement. Al zitten we waarschijnlijk niet te wachten op grootschalig actiebeleid omdat mannen maatschappelijk in de minderheid zijn. (via The Truth About Cars)

Image-credit: velgen adverteren done right.