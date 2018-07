Mercedes-AMG GT Coupé komt met een leuke optie

Hint: velgspul.

AMG heeft door de jaren heen heel wat kekke designs op naam kunnen zetten. De oorsprong is natuurlijk een gepeperde S-Klasse in het einde van de jaren ’60, met als kracht dat het vrij subtiel aangepakt is. Behalve onder de motorkap dan. Daar hebben de AMG-ingenieurs altijd puik werk geleverd.

Dat ingetogen uiterlijk is eigenlijk altijd wel gebleven. Eigenlijk wel grappig: de auto’s zelf zijn wel wat wilder geworden met dikke bumpers en koelgaten, uitzonderingen daar gelaten. Sinds de auto’s wat dikker werden introduceerde Mercedes die dikke bumpersets als ‘AMG-pakket’ waardoor elke Mercedes in feite op een AMG kan lijken, zonder dat de motor aangepakt is. Het maakt ‘echte’ AMG-eigenaren wel weer minder opvallend. Visueel heel tof, dikke bumpersets, maar het heeft toch iets, een echt sleeper effect.



Image-credit: @nvn1993’s E55 AMG

Een trend waar AMG zo goed als mee gestopt is: hun iconische velgen, zoals bovenstaande foto. De ‘monoblocks’ waren iconisch, maar ze waren zo jaren ’80 als het maar kan. De E-Klasse W210 komt er nog mee weg, maar vanaf toen was het uit voor de herkenbare wielen. Beeld je maar eens in hoe dit eruit zou zien op een nieuwe AMG.

Ten minste: je hoeft je niks in te beelden. Mercedes-AMG levert ons de configurator van de nieuwe AMG GT Coupé. Naast de matte ‘Designo’ lakkleuren die uniek zijn voor nieuwe AMG’s, kun je op de nieuwe AMG-sedan/coupe twee nieuwe sets velgen bestellen. Het design? Juist. Monoblock!

Mercedes gaat dus terug naar hun roots met opnieuw ontworpen Monoblock-velgen, ze zijn 21-inch groot en beschikbaar in zowel zilver als zwart. De nieuwe vierdeurs AMG is ietwat controversieel ontworpen, dus maakt het de auto nog gaver of hebben ze van een lelijke auto een nog ergere puinhoop gemaakt? Of vind je hem nu ineens wel te pruimen? Het is in ieder geval een leuke knipoog.