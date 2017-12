LOL: volledig elektrisch vrachtschip vervoert steenkool

De hypocrisie ten top.

Na het lezen van de headline denk je vast dat het hier om een of andere verknipte grap gaat, maar dat is dus mooi niet het geval. In China zijn ze bloedserieus: dit vrachtschip neemt de komende tijd een klein deel van het vervoer van de steenkolenwinning voor zijn rekening. Het vaartuig zal de grondstof gaan vervoeren over de Parelrivier in de Chinese provincie Guangdong, gelegen tussen Macau en Hong Kong.

We kunnen ons blijven afvragen in welk universum dit in godsnaam een strak plan leek te zijn, maar we kijken liever naar de positieve kanten. Afgezien van dit zielverterende plan, is het namelijk een behoorlijk puike machine. Het schip is 70.5 meter lang, net geen 14 meter breed en weegt in totaal 2.000 ton. De boot wordt aangedreven door twee elektrische motoren, waarvan de lithium batterijen gezamenlijk over 2.4 MWh aan energie beschikken en 26 ton wegen.

Volgens de berichten komt het schip na een keer goed opladen 50 mijlen, of ongeveer 80 kilometer, ver. Het vrachtschip kan vervolgens opladen bij twee gigantische laadstations, die aanwezig zijn op de beide scheepswerven waartussen de boot vaart.

Hoewel deze situatie niets minder dan eigenaardig is, kunnen we de komst van elektrische schepen eigenlijk alleen maar toejuichen. Er zijn immers talloze vaartuigen waarvan de uitstoot gelijkstaat aan die van miljoenen auto’s. Dat er eindelijk eens wat gedaan wordt om de lachwekkende doelstellingen voor de zeevaart aan te pakken, is dus een welkome verrassing.