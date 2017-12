FIA president: “Volgend jaar gewoon 3 motoren in F1”

Kunnen we dat boekje ook weer sluiten.

We zijn meer dan bekend met het feit dat Christian Horner niet de minste is als het gaat om het luidkeels verkondigen van zijn mening. In de meest recente episode rondom het eeuwigdurende geklaag rondom de situatie van de motoren, heeft de teambaas van Red Bull laten weten dat hij het niet eens is met de plannen om volgend jaar nog een stapje terug te doen. In vergelijking met dit jaar, zullen de teams volgend seizoen over een krachtbron minder beschikken, waardoor Horner het idee heeft dat zijn team tegen nog meer problemen aan zal lopen.

In een reactie op de woorden van Horner heeft het hoofd van de FIA, Jean Todt, laten weten dat de plannen niet bijgesteld zullen worden om de teams die door Renault krachtbronnen worden aangedreven tegemoet te komen. Hoewel Todt aangeeft het spijtig te vinden dat er onvrede heerst, zegt hij dat de regels niet aangepast zullen worden, tenzij iedereen het er over eens is.

“We had some meetings with teams and the way the regulations are made and the governance are made, to decide now to go back to four engines, or let’s go back, we need to be in 100% agreement.

Dit is direct ook het struikelblok, want—je raadt het al—niet iedereen zit te wachten op dergelijke veranderingen. Sterker nog, het is het oude team van Todt, Ferrari, dat voornamelijk de hoofdrol speelt in het tegenwerken van Red Bull’s wensen. Ome Sergio van de Scuderia weet maar al te goed dat Red Bull tot bloem zal komen wanneer er meer motoren gebruikt mogen worden, dus zal dit zo lang mogelijk willen uitstellen.

Todt zegt dat de Formule 1 zich in een lastig parket bevindt. Hij zou de regels naar eigen zeggen graag af willen schaffen, maar dan zouden de kosten voor de teams torenhoog worden, waardoor de competitie er verder onder zal lijden. De regels zijn juist in het leven geroepen om dergelijke polarisatie tegen te gaan, maar echt goed werken lijkt het vooralsnog niet te doen. Mocht Renault zich niet verbeteren, dan lijkt het erop dat Max ook volgend jaar niet om de titel mee zal strijden.