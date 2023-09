Loodzware terreinbeul van BYD kan dobberen en varen [video]

De uitermate luxe, 3.500 kilo zware, nieuwe terreinbeul van BYD, kan dobberen en zelfs varen.

China gaat ons de komende decennia haar ijzeren wil opleggen. Maar ondertussen genieten we nog even van lekker voordelige producten uit het mysterieuze land in het Oosten. Zo’n EV-tje is immers behoorlijk duur. Maar als je een Volvo XC40, MG of een BYD koopt, is de pijn voor de portemonnee net wat zachter.

Je ziet echter al gebeuren dat het begint met budgetspul, maar langzaam maar zeker steeds serieuzer wordt. Eenzelfde ontwikkeling hebben ook de Japanners en Zuid-Koreanen meegemaakt. Wij aarts-conservatieve Europeanen gaan nog niet massaal voor de bijl. Maar in Amerika weten ze dat je voor echte kwaliteit bij Lexus moet zijn. En ook Genesis lusten ze daar wel.

De Chinezen zullen ongetwijfeld ook met paradepaardjes komen. Sinds jaar en dag kennen we natuurlijk de Hongqi, de Chinese Rolls-Royce. Maar BYD komt nu onder haar luxe-label YangWang (…tsja) met de U8 op de proppen. YangWang kennen we al van de U9, een elektrische supercar met ruim 1.000 pk die 150.000 Euro moet gaan kosten. Maar de U8 is van een andere orde en bovendien sinds deze week daadwerkelijk te koop in China.

Het is een terreinbeul met een plug-in hybride aandrijflijn bestaande uit een 2.0 turbotor en elektromeuk met een 49.05 kWh batterij. Qua uiterlijk hebben de Chinezen overduidelijk ‘inspiratie opgedaan’ bij Land Rover. Het exterieur heeft het meeste weg van een forse Defender en het interieur met leder en schermen heeft de Range Rover-vibe.

Het hele gevaarte weegt leeg bijna 3.500 kilo. En het is een beetje alsof je de Chinees-Indische rijsttafel besteld hebt bij de lokale Chinees. Je krijgt gewoon alles. Schermen, leder, moderne rijhulpjes met LiDAR, vierwielaandrijving, Dynaudio tunes. De U8 kan als een tank op zijn plek ronddraaien. Én, ondanks de batterij en hybride aandrijflijn, is hij waterproof…

30 minuten lang kan het gevaarte in het water dobberen. Als de auto merkt dat het contact met vaste ondergrond verloren is, wordt automatisch een dobber-protocol gestart. De motor wordt uitgeschakeld, de ventilatie gaat op circulatiestand en de ramen worden gesloten. Het dak gaat juist wel open, zodat je er eventueel uit kan klimmen. Maar je kan ook de kans pakken om met 3 kilometer per uur verder te varen totdat je weer vaste grond onder de voeten krijgt. BYD claimt dat de auto aan de IP68 waterproof-norm voldoet. Hoe dat eruit ziet, zie je hieronder:

De prijs van deze whopper besprenkeld met extra veel kaas is omgerekend circa 150.000 Euro. Koop dan?