Supercar van €150.000 gaat in 2 tellen naar 100 km/u

Een supercar van €150.000 is al interessant, maar zo’n bloedsnelle al helemaal!

De Chinese automerken zetten flink vaart achter de lanceringen van nieuwe modellen. Nog niet zo lang geleden konden ze auto’s bouwen die net goed genoeg waren voor de thuismarkt, nu kijken ze al over de grenzen. De eerste merken krijgen al voet aan de grond in Europa en reken maar dat binnen een paar er veel meer Chinese auto’s zullen zijn. Merken als Nio, Xpeng, Lynk & Co, BYD en Hongqchi hebben de vaart er goed inzitten.

Voor nu hebben het eventjes over BYD, dat staat voor Build Your Dream en nog niet zo lang geleden was hun logo een geïmiteerd op dat van BMW en was hun sportauto een Megane cabriolet met Mercedes-Benz CLK neus. En nee, dat verzinnen wij niet. Kijk, dit is de BYD F8 uit 2006:

BYD YangWang U9

Maar BYD pakte de draad snel op en nu is het tijd voor hun eigen supercar! De auto heet de BYD YangWang U9. Omdat wij geen enkel gevoel hebben bij chinese supercars, maar wel bij Rockstar-games, moeten wij direct denken aan creatie uit GTA 5. Elke lijn komt vertrouwd over, maar zo bij elkaar is het toch weer nieuw.

Of het mooi is, laten we graag aan jullie over. We gaan je niet opzadelen met onze mening. Oh wacht, dat doen we wel: de kleur lijkt verkeerd gekozen. Een donkerrode met bronzen wielen zou misschien beter staan. Echt lelijk is ‘ie niet, wellicht dat je de BYD YangWang U9 in het echt moet zien om hem te waarderen.

Dan de aandrijving. Uiteraard is het een elektrische supercar en uiteraard heeft deze vierwielaandrijving. De elektromotor is goed voor zo’n 295 tot 322 pk. Elk wiel heeft een motor, waardoor het systeemvermogen uitkomt op 1.115 pk! Daarmee moet het mogelijk zijn om in minder dan 2 seconden naar de 100 km/u te kunnen accelereren.

Supercar van €150.000

De motoren kunnen afzonderlijk van elkaar bestuurd worden door de centrale computer. Het helpt dus niet alleen als je maximaal wil accelereren, maar ook met manouvreren. Zo kan de auto zich zijwaarts als een krab bewegen. Ook helpt de vierwielbesturing voor een optimale handling.

Nu denk je waarschijnlijk: heel erg leuk dit soort concepts, maar wat heb je eraan. Ze tekenen een gele supercar die sneller is dan alles en vervolgens bouwen ze generieke EV-crossovers. Maar nee, dat is nu niet het geval. De BYD YangWang U9 komt namelijk op de markt! Wat je ziet is een productiemodel dat de fabrikant gewoon gaat bouwen!

Sterker nog, ze hebben er ook al een prijs aan gehangen: 1.000.000 Yuan, ongeveer anderhalve ton. Wat dat betreft een uitstekende prijs-prestatie-verhouding als je het ons vraagt.

