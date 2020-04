Fabrieken F1-teams mogen voorlopig nog niet open

De verplicht shutdown die geldt voor de Formule 1-teams gaat nog langer duren. Doorontwikkelen is er dus niet bij.

Een van de ontelbare gevolgen van het coronavirus is dat de Formule 1 dit jaar geen zomerstop heeft maar een lentestop. Normaal gesproken zouden de Formule 1 teams van 7 tot 24 augustus hun werkzaamheden staken. Vorige maand maakte de FIA bekend dat ze de shutdown officieel naar voren haalden. Eerst was deze 21 dagen, wat vervolgens werd verlengd naar 35 dagen. Vandaag maakt de FIA bekend dat dit nog langer gaat duren.

De verplichte shutdown voor de Formule 1-teams is nu nog eens bijna verdubbeld, aangezien de FIA er nu 63 dagen, oftewel negen volle weken, van maakt. Afhankelijk van het startpunt kan het zijn dat de fabrieken van de Formule 1-teams nog tot in juni hun deuren moeten sluiten. Dat terwijl normale autofabrieken in Europa langzamerhand weer op gang komen.

Het is niet zo dat er helemaal niks meer gedaan mag worden. De FIA staat namelijk toe dat er nog tien man op afstand aan het werk zijn. Zij mogen werken aan ‘lange termijnprojecten’, wat dat ook in mag houden. Daarvoor moeten ze dan wel expliciet schriftelijke toestemming van de FIA vragen. Hoe ze dat denken te handhaven meldden ze niet.

De shutdown voor de motorfabrikanten is eveneens verlengd. Wel mogen zij iets eerder weer aan de slag. Voor hen geldt nu namelijk een shutdown-periode van 49 dagen. Aanvankelijk zouden zij evenals de teams 35 dagen hun werkzaamheden moeten staken. Ook voor hen geldt dat ze nog tien man personeel in mogen zetten.

Als het goed is zal het in juli in ieder geval klaar zijn met shutdown voor de Formule 1. Dan staat namelijk zowaar een seizoensstart gepland. Dit heugelijke nieuws maakte Chase Carey gisteren bekend. Alles is nog onder voorbehoud, maar zoals het er nu voorstaat zal het spektakel 3 tot 5 juli losbarsten in Oostenrijk.