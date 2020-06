Lorinser V-Klasse met 507 Nm lost al je problemen op

Althans, als er vier hulpgevende mannen in deze Lorinser V-Klasse zitten.

Kun je een busje stoer maken? In basis is het natuurlijk gewoon een bedrijfsauto. Die zijn in eerste instantie gewoon functioneel. Dat geldt ook voor de personenwagen-versies van die busjes. Zoals Jeltje van Nieuwenhoven in Kopspijkers zou zeggen: je kan van een drol geen moorkop maken. Je kan er wat slagroom over heen doen, maar je blijft het toch proeven.

Voortvluchtig

Toch zijn er voldoende mensen en bedrijven die het proberen. Het bekendste voorbeeld is de GMC Vandura met Sarona voorbumper en achterspoiler. Dat het busje is gevuld met vier voortvluchtige ex-mariniers helpt natuurlijk ook.

Lorinser V-Klasse

Vandaag probeert Sportservice Lorinser het met deze V-klasse. Volgens de Duitsers kun je prima je langskomen voor extra potentie en sex appeal in Waiblingen. Voor je V-Klasse uiteraard. Op de afbeeldingen zie je wat Lorinser heeft gedaan met de V-klasse, maar exact dezelfde modificaties zijn ook verkrijgbaar voor de Vito (de bedrijfswagen-versie).

Wielen

Het begint met een goed setje wielen voor de Lorinser V-Klasse. Lorinser is wel goed met velgen, sommige modellen van hen worden tot op de dag vandaag gekopieerd. Hoogste vorm van vleijerij, uiteraard. In dit geval heeft Lorinser gekozen voor de RS12-velg. Het zijn zogenaamde ‘flow formed’-velgen. Een soort combinatie van een gegoten voorzijde en een ‘gesmede’ binnenloop van het wiel.

Maten

Je kan de velgen krijgen in de maten 8,5J x 19 of 8,8J x 20. Op de 19″ zijn 255 mogelijk, bij 20″ is 245 het maximum. De auto op de foto’s heeft de 19″ wielen. Je kunt kiezen tussen gewoon grijs of gepolijst. Ook zijn er RAL-kleuren beschikbaar, op speciaal verzoek uiteraard.

PowerModul

Uiteraard moet het wel iets sneller gaan, uiteraard. Daarom hebben de Duitsers de Lorinser PowerModul in het leven geroepen voor de Lorinser V-Klasse. De 114 CDI gaat van 136 pk/330 Nm naar 174 pk/411 Nm. De V220d gaat van 165 pk/380 Nm naar 210 pk/443 Nm. De snelste is de V250d, met 190 pk en 440 Nm. Deze gaat na een Lorinser kuurtje naar 228 pk en 507 Nm.

Prijzen

Uiteraard is de Lorinser V-Klasse niet de goedkoopste. De power-module kost 1.499 euro. De velgen zijn er vanaf 547 euro per wiel en dat is nog zonder de banden.