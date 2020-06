BOVAG: 175.000 treinreizigers willen een auto

Handig, al die 175.000 treinreizigers willen een auto. Drie keer raden hoe de occasion verkopen gaan op het moment…

Jaja, het is er weer eens zo ver. Er is een onderzoek gedaan naar iets dat met auto’s en het openbaar vervoer te maken heeft. De uitslag kunnen we verklappen: enorm veel treinreizigers willen liever een auto. Dat meldt brancheorganisatie BOVAG.

1.185 respondenten

In opdracht van BOVAG heeft onderzoeksbureau Markteffect het onderzoek uitgevoerd. Daarbij werden 1.185 respondenten ondervraagd. Van die 1.185 consumenten gaf de helft van de OV-reizigers te kijken naar ‘alternatieven’. Lees: die gaan voortaan met de auto. De meesten van de ondervraagden heeft al een auto, terwijl een 1/12e deel van de ondervraagden zegt een auto te zullen gaan kopen.

Goed nieuws voor garages

Goed nieuws voor de garages, want dat zou omgerekend neerkomen op 175.000 treinreizigers die nu ook een auto willen. De verklaring is natuurlijk eenvoudig: coronavirus. Het is sowieso goed nieuws voor garages, want de verkoop in tweedehands auto’s gaat best lekker op het moment, in tegenstelling tot de verkoop van nieuwe auto’s. Er werden 111.146 occasions verkocht, een klein dipje (van 5%) ten opzichte van vorig jaar, maar wel hoger dan de voorgaande jaren.

Occasionverkoop

De totale occasionverkoop voor dit jaar bedraagt 506.517 occasions. Dat is een daling van 6,4% ten opzichte van vorig jaar, maar gezien de omstandigheden valt het heel erg mee. Wat wel opvallend is: de onderlinge verkoop tussen particulieren is met 17,6% gestegen. In totaal zijn er dit jaar 308.807 occasions tussen particulieren verkocht, waarvan de nieuwe Autoblog-duurtester er eentje van is! De oude Alfa 159 is behoort ook bij dat aantal.

Boodschappenwagentje

Volgens de BOVAG is men vooral op zoek naar eenvoudig vervoer. de frequente OV-reiziger wil zo snel mogelijk en zo goedkoop mogelijk over kunnen gaan op een alternatief. Denk aan “het oude boodschappenwagentje van de buurvrouw”, aldus de BOVAG. Het zijn overigens niet alleen kleine autootjes, ook motoren, scooters en fietsen zijn erg in trek op het moment.

Fotocredit: trein met kleurrijke Audi’s van @carsofnl, via Autojunk.