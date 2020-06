Volkswagen Arteon Shooting Brake bevestigd

Goed nieuws! Volkswagen heeft de datum voor de onthulling van de Arteon Shooting Brake bevestigd.

Goed nieuws voor stijlvolle ruimteliefhebbers. De Volkswagen Arteon Shooting Brake is bevestigd. Uiteraard moeten we door een heel groot marketing-gebrabbel heen. Nee, de Volkswagen Arteon is géén coupé. En om het nog ingewikkelder te maken, de Arteon Shooting Brake is géén Shooting Brake.

Shooting Brake

Het zijn mooie benamingen voor mooi auto’s. Mercedes-Benz is hier mee begonnen met de eerste generatie van de CLS. De tweede generatie CLS was er ook als Shooting Brake. Eigenlijk doet Volkswagen hetzelfde als Mercedes-Benz destijds. De Arteon Shooting Brake zal er zo uit gaan zien:

Facelift

Nou ja, nieuw. Het gaat om de facelift van de Volkswagen Arteon. Volkswagen heeft zelfs een datum geprikt voor de onthulling van de vernieuwde Arteon: 24 juni. Voor de kenners, ja, dat is de verjaardag van grootheden als Lionel Messi, Juan Manuel Fangio en Gerrit Rietveld.

Diverse updates

Er staan diverse updates te wachten voor het faceliftmodel van de Arteon. Zo wordt het MIB3-infotainmentssysteem beschikbaar. Ook komen er ‘Intelligente assistentiesystemen’ beschikbaar: tot een bepaalde mate is de Arteon uit te rusten met diverse autonome functies.

Motoren

Qua motoren voor de vernieuwde Arteon is het even gissen, maar verwacht geen revolutie. We gokken op de bekende TSI-motoren, zij het nu met 48V-ondersteuning. Een 1.5 instapper en een twee 2.0’s: eentje met zo’n 200 pk en eentje met zo’n 270 pk. Nieuw is de Arteon R, waarmee de sportieve VW eindelijk een echte ‘dikke’ topuitvoering gaat krijgen. De Arteon R staat gepland voor Q1 in 2021.

Arteon R

De Volkswagen Arteon R zal helaas niet voorzien van worden van VR6 motor, maar óók een 2.0 TSI. In dit geval moet de motor goed zijn voor zijn 330 tot 340 pk. Meer dan voldoende dus om lol mee te hebben. Ga er maar van uit dat een DSG-transmissie en 4Motion vierwielaandrijving standaard zullen zijn.