Er zijn vier keuzes die je kunt maken in de zoektocht naar jouw perfecte Lotus Classic Heritage Edition.

We hebben het een beetje te doen met Lotus. Niemand behalve een beperkte set liefhebbers wil hun auto’s hebben, terwijl ze nog net zo leuk zijn als wat ze altijd waren. Gewoon de stekker eruit trekken is zonde: daarvoor is er te veel geschiedenis. Dus moet je gaan melken, maar auto’s als een Lotus-SUV is eerder “Complicate and add weight” dan andersom. De liefhebbers zullen iets zeggen over Chapman en een beweging in het graf.

Geschiedenis

Liefhebbers opgelet: Lotus komt met de Classic Heritage Edition. Of Editions, want er zijn meerdere. Op papier een leuke combinatie tussen de meest eenvoudige Lotus en een teruggreep op de geschiedenis. In de praktijk is het een viertal Elises uitgedost in historische racekleuren.

F1-carrière

Lotus mag dan nu niet meer te vinden zijn in de Formule 1, toch is het merk onlosmakelijk verbonden met de top van de autosport. Het merk was er als de kippen bij om mee te racen in de F1 en van 1954 tot 1994 kon je het merk vinden op de grid. Oh ja, en een korte periode van 2012 tot 2015, toen het team Renault Lotus F1 weer volledig Lotus F1 heette. Dat team werd het huidige Renault-fabrieksteam.

Maar die tellen we even niet mee, de racekleuren van vandaag zijn allemaal te vinden in het plakboek van het originele Lotus-team.

Classic Heritage Editions

Elke Lotus Elise Classic Heritage Edition draagt historische racekleuren. De bekendste is de zwart met gouden: deze is gebaseerd op de Type 72D waarmee Emerson Fittipaldi in 1972 vijf winsten op zijn naam schreef. De rood met gouden is gebaseerd op de Type 49B waarmee Graham Hill in 1968 reed. De blauw/rood/zilveren draagt de kleuren van de Lotus Type 81 uit 1980 waar Nigel Mansell, Elio de Angelis en Mario Andretti reden. De vierde en laatste, de donkerblauwe met wit, is gebaseerd op de Lotus Type 18 uit 1960. Dit was de eerste Lotus F1-auto die pole position én de winst wist te pakken in Monaco dat jaar. Verantwoordelijk daarvoor was Stirling Moss. Elke auto wordt ook uitgerust met bijbehorende kleuren in het interieur.

Ter zake

Klinkt als een leuke set voor de liefhebber. Die liefhebber krijgt één van de 200 exemplaren van de Lotus Classic Heritage Edition. Elke editie is gebaseerd op een Lotus Elise Sport 220 met alle opties. De Sport 220 is de simpele versie van de Elise, de meest pure auto die het merk bouwt. Zijn 1,8 liter grote viercilinder levert een totaal onvoorspelbare 220 pk en de auto weegt slechts 875 kg. Hoe duur dit grapje wordt, dat is nog niet bekend.