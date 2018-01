Dit is de volgende sportwagenfabrikant die SUV’s gaat bouwen

Alles voor het grotere goed.

We schrijven hier niet buitengewoon veel over Lotus. Dat is eigenlijk best zonde, maar ook niet meer dan logisch. De Britten brengen namelijk de ene na de andere upgrade uit, zonder écht te innoveren. Dat was wel eens anders, toen Colin Chapman nog aan het roer stond van zijn merk. Sinds zijn ongelukkige dood lijkt het bedrijf lang niet meer zo koersvast en vastberaden te zijn als het ooit was.

De verkopen van het merk reflecteren dit maar al te goed. Om het tij te keren moet er iets veranderen. Nu de Britten zich onder de vleugel van Geely bevinden, lijkt het bedrijf er niet aan te ontkomen dat hun filosofie enige aanpassingen te verduren zal krijgen.

Geely, dat zich eveneens bezighoudt met Volvo, Polestar en Lynk&Co, ziet dan ook een voor de hand liggende optie aan de horizon: een SUV. Het gaat wezenlijk tegen alles in waarvoor het bedrijf staat, maar echt iets om zich voor te schamen is het al lang niet meer. Naast Lamborghini en Bentley zijn er nog een reeks anderen die hun plannen of al gerealiseerd hebben, of nog aan het uitwerken zijn.

Helemaal nieuw zijn de plannen voor een Lotus SUV overigens niet. Afgelopen jaar kwamen er al schetsen naar buiten waaruit bleek dat de Britten hard bezig zijn om zichzelf boven water te houden, en een plekje in het luxe-segment willen opeisen. De geruchten leven echter weer op na een interview met de CEO van het bedrijf, die tegenover Automotive News Europe het een en ander uit de doeken doet.

Op de vraag waar Geely hen precies naartoe wil sturen, geeft hij duidelijk antwoord:

“Lotus is a benchmark for handling, aerodynamics and lightweight. I’m fairly sure with the Geely parts bin at our disposal, we can design a Lotus crossover that has unique lightweight features, aerodynamics and handling that befits the Lotus brand.”

Dat is in ieder geval goed nieuws. Of nou ja, in theorie, want de uitvoering zal moeten laten blijken in hoeverre dit daadwerkelijk gaat lukken. Desondanks is het fijn dat Geely hen de vrijheid geeft om zichzelf beter te positioneren in de markt, zonder al teveel in de weg te zitten. Jean-Marc Gales, de CEO, geeft daarnaast aan dat Lotus Engineering zelf ook heel wat te bieden heeft. Lotus, dat zelf enorm inzet op aluminium sportwagens, is echter niet bang om te wijken van hun natuurlijke aard als het gaat om het produceren van een SUV.

Bonded aluminum for sports cars is a great thing, and for the coming years we will certainly stick with that technology because we are masters at it. On other segments we can have steel, aluminum, composites or even carbon fiber. The future’s wide open.

De SUV’s die Lotus op het oog heeft, zullen er in verschillende soorten en maten komen. Precies, dus mogelijk ook zo’n vermaledijde crossover. Hoewel er meer auto’s op de planning staan, zegt het niet met een hele reeks auto’s naar een beurs te komen. De focus ligt dan ook echt op het produceren van één auto die moet imponeren, in plaats van vijf middelmatige aut’s in verschillende segmenten. EV’s of hybride auto’s worden niet uitgesloten.

Tenslotte zal Lotus, als Brits bedrijf, de gevolgen van de Brexit niet kunnen ontwijken. Desondanks vreest het niet voor de toekomst. Hoewel alles ongetwijfeld een stuk duurder zal worden, liggen er vast oplossingen in het verschiet.