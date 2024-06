Lotus Emira leuk aankleden doe je met Vorsteiner

Vorsteiner heeft de Lotus Emira beetgepakt. Best lekker zo!

Hebben we eindelijk een nieuwe dikke sportwagen van Lotus, laten tuners het model vooral links liggen. Dat zal je bij een nieuwe Duitser niet krijgen. Het heeft even geduurd, maar het is Vorsteiner die de handschoen oppakt met een programma voor de Lotus Emira.

Het model is van zichzelf vrij braaf en tot op heden is het merk nog niet gaan strooien met allerlei speciaaltjes. Alpine doet dat bijvoorbeeld met de A110 wel. De varianten vliegen je om de oren en een A110 R ziet er bijvoorbeeld vrij ruig uit. Wat dat betreft is de Lotus Emira een stuk subtieler, dat woord kun je niet gebruiken bij deze creatie van Vorsteiner.

De tuner introduceert een carbon fiber aero programma voor de Britse sportauto. Met een nieuwe voorklep, splitter, fenders, zijskirts, spoiler, diffuser, luchtinlaten en velgen is de auto getransformeerd. Toegegeven het ziet er een beetje Need for Speed uit, aan de andere kant kan de Emira het best wel hebben. Als Lotus geen dikkere variant uitbrengt van de Emira dan doet Vorsteiner het wel.

Zoals je ziet moeten we het doen met computerplaatjes. Het echte werk laat nog even op zich wachten. Vorsteiner laat zien waar ze aan werken, vanaf de herfst van dit jaar is het mogelijk om een pre order te plaatsen voor de koolstofvezel onderdelen. Wat de (losse) onderdelen kosten is op dit moment nog niet bekend.

De Lotus Emira is verkrijgbaar met een viercilinder turbobenzinemotor of een zescilinder met supercharger. De vierpitter komt uit de koker van Mercedes-AMG, terwijl de V6 verwant is aan Toyota. Het is een strakke en toffe sportwagen, maar het prijskaartje vanaf € 137.148 schrikt toch veel kopers af. Voor Porsche-geld gaan mensen toch sneller shoppen bij… Porsche. Jammer, want de Lotus Emira mag er absoluut zijn, zelfs met deze Vorsteiner opsmuk.