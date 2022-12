Lucid Air Sapphire sloopt Tesla Model S Plaid op de sprint

De Lucid Air Sapphire maakt zijn naam waar, de Model S Plaid moet buigen.

Sprinttijden. Leuk om over te ouwehoeren en bij het stoplicht eens sneller weg te zijn. In de praktijk voer je zo’n 0-100 acceleratie eigenlijk nauwelijks uit. Tussensprintjes zijn dan wel weer lekker, bijvoorbeeld met het inhalen of om nog snel het groene stoplicht te pakken.

Aan de andere kant van de plas zijn ze er wel heel druk mee. Tesla was natuurlijk koning, met alsmaar snellere uitvoeringen van de Model S door de jaren heen. Topmodel is de Model S die in twee seconden en een beetje op de 100 zit. Maar toen was er Lucid, met de Air. In eerste instantie moest de Air buigen voor de Model S, maar daar is nu verandering in gekomen.

De Lucid Air Sapphire sloopt de Tesla Model S Plaid op de sprint. Deze dragrace is tot leven gekomen in een nieuwe toffe video van Hagerty. Voor de leuk hebben ze er ook een Bugatti Chiron Pur Sport bijgehaald. Gewoon omdat het kan. En tevens een Ducati Panigale V2 SP2.

Het levert een uiterst vermakelijke video op. Ook al is de uitkomst bekend, het blijft indrukwekkend om deze auto’s in actie te zien. Perfect voor op de vrijdagmiddag. Staat het bier al koud?