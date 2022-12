Is deze 9 jaar oude middenklasser nog steeds vers?

Deze 9 jaar oude middenklasser moet er nog eventjes tegenaan. Maar hij is smakelijker dan ooit.

Wat wil je eigenlijk van een D-segment auto? Een beetje luxe, fatsoenlijke prestaties, voldoende ruimte voor het gezin en als het kan een prettig onderstel dat sportiviteit en comfort prima combineert. Vroeger waren er een heleboel van dit soort auto’s. Denk aan de Citroen C5, Ford Mondeo, Renault Talisman, Honda Accord, Mitsubishi Galant, Nissan Primera, Toyota Avensis en ga zo maar door. Die auto’s worden nieuw niet meer verkocht.

Nieuw speciale edities 9 jaar oude middenklasser

Fabrikanten halen het model eruit ten koste van een crossover in veel gevallen. De traditionele sedan en stationwagon hebben het erg lastig, zeker als er geen premium-badge op zit.

Bij Mazda gebeurt er iets opmerkelijks, die gaan namelijk gewoon door met hun middenklasser, de Mazda 6. Alleen krijgen we geen nieuwe, maar is er wel een vernieuwde Mazda 6.

20th Anniversary Edition

Nou ja, ‘vernieuwde’ Mazda 6 is misschien wat optimistisch. Het is meer een herziening van het modelgamma met een paar nieuwe uitvoeringen. Dat doet Mazda met heuse Special Editions. De Mazda 6 is namelijk precies 20 jaar oud en dat feestje dient gevierd te worden!

Uiteraard heet dat model de Mazda6 20th Anniversary Edition. Deze combineert de lakkleur Artisan Red met een Tan-interieur. Mocht je niet van rood houden, Rhodium White is ook mogelijk. Beide zijn van die speciale Takaminuri-lakken meet extra ‘diepte’.

Homura

Dan is er ook een Homura-uitvoering. Tof dat Mazda de Japanse namen omarmd en toespast. Het is alleen eventjes wennen voor de leek wat nu wat betekent. Homura is in dit geval de ‘blackline’-variant.

Dus met zwarte details voor de grille, spiegelkappen, ‘signature wings’, velgen en in het geval van de Sportbreak ook zwarte dakrails. Opmerkelijk, de sierlijsten bijven premium aluminium, meestal neemt men dat ook mee met dit soort uitvoeringen.

Takumi

Een andere toevoeging is de Takumi voor 2023. Deze heeft juist chromen accenten. Het interieur is tof gedaan: nappalederen bekleding en Japans Sen-hout.

Verder is het interieur met suède en aluminium afgewerkt. De kleur van het interieur is zwart, maar de stiksels zijn in een zilveren contrasterende kleur. Ook de hemelbekleding is zwart.

Motoren 9 jaar oude middenklasser

Dan de motoren. Mazda heeft van de gelegenheid gebruik te maken door het motorengamma te herzien. In het geval van bovenstaande speciale edities, die zijn er alleen met de 2.5 SkyActiv-G viercilinder met 194 pk en zestraps automaat.

De ‘gewone’ uitvoeringen zijn er uiteraard ook als 2.0 SkyActiv-G motor met 165 pk. Deze heeft vanaf nu ook altijd de automaat. Een handbak, een diesel, een versie met minder vermogen: het is allemaal niet meer mogelijk. Nu zijn de diesels al sinds 2020 geschrapt en de 145 pk-variant al sinds 2021, dus we zijn benieuwd hoe het gamma er straks uitziet.

Prijzen worden op een later moment bekend gemaakt, aldus Mazda Nederland. We zullen dit artikel dan eventjes een update geven als het moment daar is.