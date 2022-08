De Lucid Air Sapphire laat Tesla Model S Plaid beven

Elon Musk mag dan grappen maken over Lucid, maar de Lucid Air Sapphire lacht het best.

Auto’s kregen al jaren meer en meer pk’s, maar de EV heeft deze ontwikkeling nog eens in een -har har- stroomversnelling gebracht. Snelle EV’s hebben belachelijke vermogens en overeenkomstige prestatiecijfers. Inmiddels heeft het een niveau bereikt dat je er een beetje bleu van wordt. Maakt het echt uit of je in 2,0 of in 2,4 seconden naar de honderd knalt? In het echt niet, maar op de webz natuurlijk wel! En die hype kan je dan natuurlijk weer inzetten als wat positieve PR om af te stralen op de rest van je gamma.

Lucid Motors heeft dit trucje nu ook door en komt met haar antwoord op de Tesla Model S Plaid. De Lucid Air Sapphire doet de Plaid er namelijk uitzien als een stikkie rokende slak. De Sapphire gaat in minder dan twee seconden van nul naar 96, maar knalt daarna bovendien binnen vier seconden (in totaal dus) door naar 160! De in ‘Murica bekende kwartmijl doet de Sapphire in negen seconden, dus ook Dominic Toretto vindt ‘m oké. Zelfs de topsnelheid, soms nog wel een dingetje bij EV’s, is in orde. De Sapphire beukt door de grens van de 320 kilometer per uur heen.

Hoe kan dat dan? Wel, door drie motoren die samen ruim 1.200 pk leveren. Lucid noemt de Sapphire ’s werelds eerste Luxury Electric Super Sedan, zoals alleen Amerikanen nieuwe segmenten kunnen verzinnen waarin ze dan meteen de eerste en de beste zijn. Het Super Sedan aspect slaat hier niet alleen op knokenhard gaan. Ook het onderstel is afgestemd op ‘sportief’ rijden, je hebt sportstoelen en –niet onbelangrijk bij zo’n snelle moloch– keramische remmen.

De Sapphire werd deze week onthuld tijdens Monterey Car Week en zal volgend jaar -in ieder geval in Amerika- leverbaar worden. Koop dan?