Modegevoelige X3 en X4 zijn eigenlijk uit de mode?

De modegevoelige X3 en X4 zullen gelukkig erg zeldzaam blijven.

De autobusiness is nu eenmal gevoelig voor trends en mode. Dat is nu eenmaal inherent aan een product dat men ook op emotionele gronden koopt. Dat is het mooie aan tuingereedschap: dat is altijd functioneel. Auto’s hebben dat veel minder. Naast het feit dat een auto absoluut een doel dient, is het ook een statement.

We zijn dan ook heel erg benieuwd hoe deze peperdure en modegevoelige X3 en X4 oud zullen worden. Het gaat om de BMW X3 (G01) en X4 (G02) Frozen Edition. Van een afstandje lijkt het een rijdende helm van Darth Vader:

Goede nieuws!

Laten we even beginnen met het goede nieuws. Deze twee auto’s zijn namelijk voorzien van die overheerlijke B58B30-motor. Dat betekent dus een goddelijke zes-in-lijn met turbo. In dit geval is de motor goed voor 382 pk en 500 Nm. Inderdaad, iets meer dan de Nederlandse versie heeft (360 pk). Daarmee kun je in 4,8 seconden naar de 100 km/u sprinten. Dat is zeker niet verkeerd.

Dat wat de auto zo speciaal maakt is natuulrijk de lak. Het is Frozen Deep Grey Metallic. En kom op BMW: dat kan écht niet meer anno 2022. Avonturinrot, Tansanitblau, Sanremo Grun, Sunset Orange, Rauchtopas, Citrinschwarz: BMW heeft echt een heleboel fraaie en bijzondere kleuren. En dan krijgt dit duo dezelfde kleur als een Komo-vuilniszak.

Kleur modegevoelige X3 en X4

Dat mat-donkergrijs (dat al in 2010 op zijn retour was), krijgt bijval van andere items die nu ‘in’ zijn. De spiegelkappen zijn van carbon en de grille is hoogglans zwart. In het geval van de X4 is er ook een spoilertje. Er is gelukkig wel een beetje kleur in de auto en dat is bij de remklauwen het geval. Die zijn rood! Ook de 21 inch-wielen zijn modegevoelig: bicolor is natuurlijk het nieuwe zwart tegenwoordig. In het interieur krijg je meters aan Vernasca lederen bekleding, zwart met rode stiksels.

In beide gevallen zullen de modegevoelige X3 en X4 vrij zeldzaam blijven. Het zijn speciale edities voor de Australische markt. Van de X3 Frozen Edition bouwt BMW namelijk 17 stuks, van de X4 20 exemplaren. Dan is het over en uit. gelukkig kun je ook nog zelf aan de slag met de configurator. Wij wamen op bovenstaande auto uit. Kijk, dat kan dan ook als je toch veel geld gaat uitgeven.

Meer lezen? Dit zijn de meest verkochte premium compacte SUVs!