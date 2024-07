Dit is de meest efficiënte EV (nee, geen Tesla!)

Er valt best wel wat te winnen met de titel meest efficiënte EV.

Vroeger draaide alles in de autowereld nog om cilinders, geluid, beleving, nodeloze warmte en loopcultuur, We staan nu op de vooravond naar een automobiele toekomst met zoemende elektromotoren die min of meer de zelfde rijsensatie bieden. Direct koppel, direct reactie. En dat vlakt dan vervolgens een beetje af. Hetzelfde als je te laat thuis komt van een nachtje stappen en afsluitend shoarma happen. Je eega zal heeft direct reactie, maar uiteindelijk vlakt het af. Maar dan zonder geluid.

Het gaat nu vooral om efficiency. Zo veel mogelijk voorwaartse drang creëren die vervolgens zo min mogelijk energie nodig heeft. Zoals jullie wellicht weten, heeft Tesla dit onderdeel altijd uitstekend voor elkaar. Die rijdende plastic bakken kunnen vaak meer kilometers rijden op een kleinere accu.

Lucid Air Pure: meest efficiënte EV (volgens Lucid)

Maar nu komt Lucid om de hoek kijken. Dei hebben – naar eigen zeggen – de meest efficiënte EV ooit. Het gaat om de Air, uiteraard. Die heeft nu een update gekregen. Althans, de instapper van de range, die ze de ‘Pure’ noemen, heeft een upte. En nee, ze hebben niet eentje die de ‘Milk’ heet.

De Lucid Air Pure is eigenlijk de perfecte variant. Als sportsedan is zo’n grote zware EV toch kansloos, maar als relaxte limousine is het wel een topper. Dan zijn de kleine wielen met ballonbanden voor dat laatste beetje extra comfort wel lekker. Maar die Pure heeft dus een nieuwtje.

Er is een nieuwe 84 kWh-batterij. Daarmee is het mogelijk om 675 km op één lading te rijden. Dat is meer dan voldoende, toch? Want even seriues, hoe erg wil jij je blaas pijnigen door meer dan 675 km op één stint te gaan rijden? Of zonder koffie?

Prijzen en de concurrentie

De aandrijving is de 442 pk en 600 Nm sterke elektromotor, waarmee je in 4,7 seconden naar de 100 km/u sprint. Alsnog snel genoeg toch? De prijs in Nederland is 87.400 euro. Uiteraard wil je ook weten hoe de Lucid Air Pure zich verhoudt tot de concurrentie:

Kijken we naar de concurrentie, dan zien we dat de premium Duitsers gewoon goedkoper zijn! Wel moeten we aantekenen dat die nieuwe elektrowaggies allemaal compleet worden afgeleverd en bij BMW en Mercedes-Benz bestaat de mogelijkheid om flink in de weer te gaan met opties. Dus je zit in no-time op het niveau van de Lucid.

De Tesla Model S is nog altijd een steengoede EV, alhoewel de jaren nu echt beginnen te tellen voor dit 12 jaar oude model. Geen idee wie er geïnteresseerd is om 93 ruggen stuk te slaan op de Nio die nergens echt baanbrekend is. Dus zo’n slecht is die Lucid Air Pure niet. Alleen klinkt die naam als een toiletverfrisser. Ideaal als je het keramiek mishandeld hebt na 14 bier, een halve kilo kebab en 250 cl knoflooksaus.

