EV fabrikant RIVIAN verliest 40.000 Dollar op elke verkochte auto

RIVIAN verliest per verkochte auto 40.000 Dollar. Ouch.

Bij Volkswagen zelf wil het maar niet vlotten met die EV’s. Maar onder het motto ‘if you can’t beat them, join them’ heeft Volkswagen gelukkig nog flink geïnvesteerd in RIVIAN. Het nieuwe Tesla zal wel winstgevend zijn, toch? Kan dat Volkswagen even uit de penarie helpen…

Helaas; RIVIAN heeft de cijfers bekend gemaakt voor Q3 2024 en die zijn niet best. De inkomsten vallen lager uit dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar. En per verkochte auto, verliest RIVIAN nu maar liefst 40.000 Dollar. Dat is nog meer dan de 32.000 Dollar die Ford op elke verkochte EV verliest.

Een van de redenen die RIVIAN aangeeft hiervoor is dat er een probleempje is bij een toeleverancier. Namelijk de partij die de wikkelingen van koperdraad levert voor de elektromotor. Die blijft in gebreke en dat is dus niet handig. RIVIAN verwacht hierdoor dit jaar bijna twintig procent minder auto’s te verkopen. Het probleem begon dit kwartaal.

Is het dan allemaal bagger nieuws in de EV wereld en die van RIVIAN? Nein! Ondanks dat de cijfers veel slechter waren dan verwacht, steeg de koers na de aankondiging met twee procent. Beleggers hebben kennelijk nog vertrouwen in het bedrijf. Onder andere omdat ze flink kosten beloven te besparen met hun nieuwe volledig geïntegreerde aandrijflijn, die in eigen huis ontwikkeld is.

Men is kennelijk vastbesloten de verliezen te blijven aanzuiveren totdat het bedrijf winst kan gaan maken. Bij Tesla en Amazon werkte dat uiteindelijk ook. Bij Theranos echter niet. We gaan het zien…