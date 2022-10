Lotus Evija Fittipaldi is beeldschone hommage

De Lotus Evija Fittipaldi is de Gulf Racing Ford GT onder de elektrische hypercars.

Gelukkig is Lotus ook over aan het gaan naar elektrische auto‘s. Dat klinkt een beetje tegenstrijdig, maar dat is het niet. Lotus is namelijk een merk dat wegligging, een laag gewicht en fijne rijeigenschappen altijd bovenaan heeft geplaatst. Niemand heeft ooit een Lotus gekocht puur vanwege de motor (ja, de Carlton wellicht).

Veel van die nuances waar Lotus zo sterk in is, sneeuwen een beetje onder bij het EV-geweld. Maximale acceleratie en verder is er niets belangrijk. Gelukkig heeft Lotus de kennis in huis om dat wél te doen.

Lotus Evija Fittipaldi

De Lotus Evija is een showcase voor het Britse merk. Een elektrische hypercar die alleen ironisch vooral sneller is dan al het andere dat rondrijdt op deze planeet. Nog voordat wij onze Lotus Evija-duurtest in ontvangst kunnen nemen, is er al een heuse Special Edition.

Het betreft de Lotus Evija Fittipaldi, vernoemd naar de wereldkampioen van 1972. Emmerson Fittipaldi werd toen namelijk wereldkampioen in het rijderskampioenschap. Dat deed hij met de Lotus Type 72, waarmee ook het constructeurskampioenschap gereden werd. Dat jaar won Fittipaldi vijf van de elf races.

John Player Special

Uiteraard is de Evija Fittipaldi gekleurd in de traditionele John Player Special-kleuren: goed en zwart. Deze tijdloze combinatie doet het nog altijd heel erg goed. Zo ook op deze speciale Evija. Het is echter niet alleen de gouden accenten op de zwarte lak die het verschil maken.

Zo is de draaiknop gemaakt van aluminium waar Lotus eerste de Type 72 van heeft gemaakt! Kijk, dat is nog eens een voorbeeld van fraai ‘materiaalgebruik’. Overigens, die lak is in dit geval met de hand aangebracht. Dus ook heel speciaal.

In het interieur van de Lotus Evija Fittipaldi zijn er verder voldoende zwarte en gouden accenten. Zo zijn er gouden pedalen voor gas en remmen (die derde is een voetsteun). Uiteraard ontbreekt handtekening van de Braziliaan niet. Ondanks dat het er heel tof uit ziet, kunnen wij ons niet aan de indruk onttrekken dat dit ook te bestellen moet zijn, zwart met gouden details. Natuurlijk, je mist dan wel wat borduurwerk en stickers, maar toch.

Jenson Button

In dit geval heeft Jensen Button er ook een windje in gelaten en ermee gereden. Dus dat weet je dat de auto goed is. Of er ook echt daadwerkelijke hardware wijzigingen zijn, konden wij niet uit het (erg uitgebreide) persbericht halen.

In technisch opzicht is de auto dus gelijk. Dat betekent 4 motoren (1 per wiel) die 375 kW leveren. Snel omgerekend: 2.039 pk en een koppel van 1.704 Nm.

Daarmee kun je in minder dan drie seconden naar de 100 km/u accelereren. Binnen 9 tellen rijd je 300 km/u! De topsnelheid is begrensd op 350 km/u. Op een volle accu kun je 402 km halen volgens de WLTP, mits je niet probeert de topsnelheid te halen.

De bouw van de Lotus Evija Fittipaldi start aan het einde van dit jaar en de eerste afleveringen vinden begin 2023 plaats. Alle 8 exemplaren zijn al verkocht.

