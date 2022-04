Lucid Air komt over twee maanden al naar Europa

De Lucid Air komt over twee maanden al naar De Oude Wereld.

Van alle nieuwkomers op het gebeid van elektrische auto’s zijn we vooral heel erg benieuwd naar Rivians R1S en de Lucid Air. De auto’s werden een hele tijd geleden al aangekondigd en worden nu mondjesmaat geleverd aan Ameirkaanse klanten.

Maar voor mensen die graag ook een Lucid Air willen in Europa, is er goed nieuws! De luxe elektrische sedan komt namelijk al over anderhalve maand. Dat meldt Autocar.

Lucid Air komt snel (ook naar NL)

Welke landen van Europa dan als eerste worden voorzien is nog niet duidelijk. Volgens Autocar is het Duitsland de eerste gelukkige. Daarna komen België, Denemarken, Finland, IJsland, Monaco, Nederland (dat zijn wij!), Noorwegen, Oostenrijk, Spanje, Zweden, Zwitserland aan de beurt.

Naast de bestaande uitvoeringen van de Lucid Air komt er nóg een versie, eentje met nog meer vermogen. Niet dat je het nodig hebt, maar het is tegenwoordig een trend om auto’s sneller te maken in de sprint dan F1-auto’s.

Megawatt

Deze topversie heeft een ‘Megawatt’-achteras en die naam komt vanwege het vermogen dat de elektrische motoren gezamenlijk leveren: 1 megawat (dus 1.360 pk). Tel daarbij op het vermogen van de elektromotor op de vooras en je hebt in totaal 1.600 pk in een sedan.

Geen idee wat je ermee moet, maar het behoort binnenkort dus tot de mogelijkheden. Andere mogelijkheden voor de Lucid Air binnenkort, zijn twee business class style stoelen in plaats van een achterbank.

Daarnaast is er ook een SUV op komst. Logisch, want dat is wat mensen tegenwoordig daadwerkelijk in grote getale kopen. Deze auto gaat de Lucid Gravity heten. Dit jaar nog hoopt Lucid zo’n 12.000 tot 14.000 Airs te gaan verkopen, tegen een begroting van 20.000 exemplaren.

