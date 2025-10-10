Schoolreisje politie levert goud geld op

De verkeerspolitie van de Eenheid Den Haag stapte in de collectebus en haalde flink wat geld op tijdens hun schoolreisje.

Leer het nu eens! Je mobieltje vasthouden tijdens het autorijden mag niet! De politie was weer eens op schoolreisje in hun onopvallende touringcar en slingerde 70 automobilisten op de bon met hun mobiel in de hand. Toch dik 30 duizend euro voor de staatskas.

De actie is onderdeel van de Nederlandse campagne “Ik rij Mono”. Die campagne moedigt iedereen aan om ongestoord de weg op te gaan en dus van zijn telefoon af te blijven.

Hoog en droog

Om goed in de cabines van auto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s te kunnen kijken, klimmen de agenten zo af en toe eens in een onopvallende touringcar om vanuit deze hoge en droge positie te controleren of iedereen wel mono rijdt.

Zien ze een doerak met de mobiel in de hand dan wordt één van de volgauto’s of motoren ingezet om de overtreder langs de kant te zetten en te voorzien van een dikke prent. Het vasthouden van een mobiel apparaat kost tegenwoordig 430 euro, dus reken maar uit.

Ongevalsrisico meer dan verdubbeld

We doen er een beetje flauw over, maar de achterliggende gedachte van deze controles is bloedserieus. Ieder jaar vallen tientallen verkeersdoden en honderden gewonden doordat een verkeersdeelnemer op zijn telefoon kijkt in plaats van op de weg.

Het ongevalsrisico met een mobieltje in de hand is 2,5 keer zo groot vertelt Jacco Klapwijk, verkeersagent bij de Verkeerspolitie Eenheid Den Haag.

Hoewel het niet mogelijk is een exact aantal doden aan telefoongebruik toe te schrijven, is het wel een bekende oorzaak van afleiding, wat leidt tot het missen van borden, langzamere reacties en gevaarlijke situaties Doe het niet!

Schoolreisje politie levert nog veel meer op

Nou was het doel van de controle om te kijken wie er niet handsfree rijdt, maar dan kom je natuurlijk nog meer overtreders tegen. Naast de 70 bekeuringen voor het vasthouden van een mobieltje werd er nog een waslijst aan boetes uitgedeeld:

18x te hard rijden, waarvan 1 rijbewijs is ingevorderd

6x onnodig links rijden

3x over een puntstuk rijden

2x artikel 5: gevaarlijk rijgedrag

1x artikel 8: rijden onder invloed van drugs

1x artikel 9: rijden met een rijontzegging/ingevorderd rijbewijs

1x rijden zonder rijbewijs

1x rijden met een spookvoertuig

1x rijden door rood licht

1x rijden zonder kentekenplaat

1x geen richting aangeven

Kortom een zeer geslaagd schoolreisje! De huur van de bus is er wel uit zogezegd. Overigens waren die bustripjes in het verleden ook al behoorlijk succesvol voor de staatsschatkist. Wij verwachten nog wel meer tripjes met de collectebus in de toekomst.