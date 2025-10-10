Schoolreisje politie levert goud geld op

De verkeerspolitie van de Eenheid Den Haag stapte in de collectebus en haalde flink wat geld op tijdens hun schoolreisje.
Leer het nu eens! Je mobieltje vasthouden tijdens het autorijden mag niet! De politie was weer eens op schoolreisje in hun onopvallende touringcar en slingerde 70 automobilisten op de bon met hun mobiel in de hand. Toch dik 30 duizend euro voor de staatskas.
De actie is onderdeel van de Nederlandse campagne “Ik rij Mono”. Die campagne moedigt iedereen aan om ongestoord de weg op te gaan en dus van zijn telefoon af te blijven.
Hoog en droog
Om goed in de cabines van auto’s, bestelauto’s en vrachtauto’s te kunnen kijken, klimmen de agenten zo af en toe eens in een onopvallende touringcar om vanuit deze hoge en droge positie te controleren of iedereen wel mono rijdt.
Zien ze een doerak met de mobiel in de hand dan wordt één van de volgauto’s of motoren ingezet om de overtreder langs de kant te zetten en te voorzien van een dikke prent. Het vasthouden van een mobiel apparaat kost tegenwoordig 430 euro, dus reken maar uit.
Ongevalsrisico meer dan verdubbeld
We doen er een beetje flauw over, maar de achterliggende gedachte van deze controles is bloedserieus. Ieder jaar vallen tientallen verkeersdoden en honderden gewonden doordat een verkeersdeelnemer op zijn telefoon kijkt in plaats van op de weg.
Het ongevalsrisico met een mobieltje in de hand is 2,5 keer zo groot vertelt Jacco Klapwijk, verkeersagent bij de Verkeerspolitie Eenheid Den Haag.
Hoewel het niet mogelijk is een exact aantal doden aan telefoongebruik toe te schrijven, is het wel een bekende oorzaak van afleiding, wat leidt tot het missen van borden, langzamere reacties en gevaarlijke situatiesDoe het niet!
Schoolreisje politie levert nog veel meer op
Nou was het doel van de controle om te kijken wie er niet handsfree rijdt, maar dan kom je natuurlijk nog meer overtreders tegen. Naast de 70 bekeuringen voor het vasthouden van een mobieltje werd er nog een waslijst aan boetes uitgedeeld:
- 18x te hard rijden, waarvan 1 rijbewijs is ingevorderd
- 6x onnodig links rijden
- 3x over een puntstuk rijden
- 2x artikel 5: gevaarlijk rijgedrag
- 1x artikel 8: rijden onder invloed van drugs
- 1x artikel 9: rijden met een rijontzegging/ingevorderd rijbewijs
- 1x rijden zonder rijbewijs
- 1x rijden met een spookvoertuig
- 1x rijden door rood licht
- 1x rijden zonder kentekenplaat
- 1x geen richting aangeven
Kortom een zeer geslaagd schoolreisje! De huur van de bus is er wel uit zogezegd. Overigens waren die bustripjes in het verleden ook al behoorlijk succesvol voor de staatsschatkist. Wij verwachten nog wel meer tripjes met de collectebus in de toekomst.
Reacties
verdebosco zegt
Ondertussen blijven dit jaar 2x zoveel zware misdrijven op de plank liggen wegens een tekort aan capaciteit bij de Politie. En het was al niet best.
Je mag niet zomaar vergelijken, maar zet het werk van de politie wel in perspectief.
JanJansen zegt
Beetje framing wat je schrijft, doen ze een actie, is het weer niet goed.
We weten allemaal dat de pakkans op de weg gewoon laag is. Dus iedereen blijft op de mobieltjes tijdens het rijden. Ik zie het elke ochtend meerdere malen.
Als ik kijk naar de boetes zijn het nog niet eens flauwe overtredingen.
Dus goede zaak dat dit gedaan wordt.
Robert zegt
Niet ‘een beetje framing’, maar een compleet uit z’n verband getrokken vergelijking. Je kunt het ook omdraaien want omdat de pakkans zo klein is, nemen velen het risico op een dikke prent op de koop toe. En wordt er weer eens gehandhaafd, dan klinken er veer afkeurende geluiden. En zo is het dus nooit goed.
Als het aan mij ligt zetten we op elk kruispunt met verkeerslichten ook camera’s in alle rrijichtingen, en een puik stukje AI software die snelheids-, rood licht overtredingen en afleidingen achter het stuur detecteren en sanctioneren.
M240i zegt
Inderdaad, dit is ‘laaghangend fruit’ en zou de veiligheid op de weg enorm verbeteren. Gewoon geen mobiel gebruiken tijdens het rijden.
Zware misdrijven moeten natuurlijk ook aangepakt worden, maar het een sluit het ander niet uit.
Tonnie zegt
Tja. Verkeerspolitie zijn geen rechercheurs, de politie verkeerd financieel in zwaar weer, grote personeelstekorten. Dus ergens moet je die balans gaan vinden. En appen achter het stuur is gewoon levensgevaarlijk, dus wmb alleen maar goed dit soort acties.
rwdftw zegt
Het tekort aan capaciteit wordt veroorzaakt door een gebrek aan geld. Hét probleem van de overheid is dat de opbrengsten van het CJIB in de algemene pot komen. Daar wordt dus van alles van betaald. Meestal iets anders dan de politie.
Als ze het nu zo zouden doen dat de opbrengsten van de boetes wordt ingezet om blauw op straat te financieren en onze MRB volledig ten gunste kwam van Rijkswaterstaat dan hadden we uitstekende wegen en voldoende politie.
autogeak zegt
Ondanks het feit dat ik vind dat telefoon gebruik achter het stuur zeker hard bestraft moet worden vind ik de zin “slingerde 70 automobilisten op de bon met hun mobiel in de hand. Toch dik 30 duizend euro voor de staatskas.” toch ook wel extreem absurd klinken.
cookies zegt
Wat leuk, die oude P38 Range Rovers. Helaas zijn ze bijna allemaal verdwenen. Zal wél te maken hebben met het drinkplezier en de twijfelachtige betrouwbaarheid, maar mooi waren ze wel.
On topic: toch wel verbazingwekkende vangst van zo’n excursie…
kniesoor zegt
Net als alcoholcontroles (worden die eigenlijk nog gedaan ?) vind ik deze controles ook buitengewoon noodzakelijk en nuttig. Dus mijn zegen heeft de Hermandad. Voor zover ze die überhaupt nodig hebben. Het feit, dat zulke collectebusritten zichzelf financieel ook nog bedruipen is mooi meegenomen.
Bert zegt
Ik rijd dagelijks 150 km op mijn motor voor woon-werk verkeer waarvan 90% snelweg.
Als motorrijder kijk je makkelijk in de auto’s en zie veel automobilisten met een mobiel bezig.
Gelukkig nog maar 1x van achteren aangereden in een file door een automobilist. Zag de automobilist mij niet, doordat ie afgeleid was?
Ik vel er geen oordeel over en de schade van 2600 euro werd gedekt door zijn verzekering.
Nu was het slechts langzaam rijdend.
Teleurgesteld gesteld? Ja, maar niet zozeer in die automobilist (klein beetje dan), maar regels zijn regels en zonder handhaving zal er weinig veranderen.
kilum zegt
Ik vind rijden met je telefoon in je handen. Append dan wel tiktokend whatever mag je best aantekeningen maken op het rijbewijs. 3 aantekeningen en je levert hem permanent in. Bizar gevaarlijk actie. Al helemaal binnen de bebouwde kom.
utregcity zegt
En als ze dan toch bezig zijn, pak ook de beklemden/appende fietsers aan. Mocht ik BOA zijn, dan kon ik iedere dag m’n jaarsalaris terugverdienen op één dag!