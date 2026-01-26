1 op de 9 boetes van scanauto’s kunnen de shredder in

En misschien nog wel meer zelfs.

Het klinkt eigenlijk best wel dystopisch: in plaats van een ouderwetse bromsnor die een boete uitschrijft rijden er nu scanauto’s rond die automatisch kunnen zien of jij wel hebt betaald. Goed, we zullen verder niet overdrijven, maar het is wel een feit dat scanauto’s regelmatig onterecht boetes uitdelen.

1 op de 9 boetes in de prullenbak

Dit was al een tijdje bekend, maar De Telegraaf heeft nu onderzocht hoe vaak dat precies voorkomt. Nou, best wel vaak. De krant heeft van 18 gemeenten data gekregen over hoe vaak er succesvol bezwaar wordt ingediend. Wat blijkt? Ongeveer één op de negen boetes van scanauto’s kan de prullenbak in.

Let wel: dit zijn alleen de boetes waarbij er bezwaar is aangetekend. En dat doet natuurlijk niet iedereen. Het werkelijke aantal ‘onterechte’ boetes ligt dus waarschijnlijk nog hoger.

Verkeerd kenteken

We zetten onterecht even tussen aanhalingstekens, want het ligt lang niet altijd aan de scanauto. Het gebeurt bijvoorbeeld vaak dat iemand wel betaald heeft, maar een verkeerd kenteken invoert bij het automaat. In dat geval is de boete onterecht, maar ligt het toch echt aan jezelf.

Dan heb je ook nog de categorie ‘de boete was eigenlijk wel terecht, maar er is een foutje gemaakt’. Dit zijn de mazen in de wet waar bedrijfjes die boetes aanvechten handig gebruik van maken. Zo is een boete bijvoorbeeld ongeldig als de verkeerde locatie is ingevoerd.

Fout

Verder maken scanauto’s soms gewoon domme fouten. De Telegraaf noemt voorbeelden van iemand die rijdend een parkeerboete kreeg, nummerborden die verkeerd werden gelezen en boetes die werden uitgedeeld bij een terrein van een woningcorporatie.

Dit lijkt echter niet op hele grote schaal te gebeuren. Zo werd in Amsterdam 2% van de boetes vernietigd vanwege een fout aan de kant van de gemeente. Dat valt op zich nog mee. Maar het kan dus lonen om bezwaar te maken tegen een boete van een scanauto. Doe er je voordeel mee.

Bron: Telegraaf

Foto credit: harry_nl