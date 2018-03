Lynk & Co 02 is een Chinese Volvo XC40

Geely's meest recente zet om Europa te veroveren uit zich middels de 02.

Lynk & Co heeft vandaag in Amsterdam de doeken van haar nieuwste bolide getrokken. Nota bene in Amsterdam besloot het Chinese merk de ’02’ te onthullen voor de wereldpers. Hoewel de naam anders doet vermoeden, is de 02 de derde auto die Lynk & Co presenteert. Naast de 01 kregen we vorig jaar al de 03 te zien.

De 02 is in feite het kleine broertje van de 01. Dat klinkt misschien verwarrend, maar wanneer je ze naast elkaar zet zou het logischer moeten zijn. De Lynk & Co 02 heeft namelijk een kortere wielbasis, een lagere rijhoogte en een lager zwaartepunt. Het moet je maar net liggen, maar ook de 02 is voorzien van het karakteristieke design die zijn familieleden al eerder aan het publiek presenteerden. De auto komt in een reeks verschillende two-tone kleuren op de markt. Binnenin herkennen we verschillende details die regelrecht uit de Volvo-schappen lijken te komen.

Heel veel exacte details over de 02 wil Lynk & Co nog niet loslaten. Wel weten we dat de wagen met verschillende aandrijflijnen tot zijn beschikking ter aarde zal komen. Naar verluidt komt er een volledig elektrische variant, evenals een plug-in, plug-in hybride en een benzine-uitvoering. De wagen wordt gebouwd op hetzelfde platform als de Volvo XC40. Hierover kon je vanochtend nog het één en ander lezen.

Lynk & Co wil zich, terecht, vooral richten op het online verkopen van auto’s, maar zal ook enkele fysieke winkels uit de grond laten knallen. De eerste hiervan wordt in Amsterdam geopend. Zaken in Berlijn, Barcelona, Brussel en Londen zullen spoedig volgen. Echter kun je ook daar alleen online een bestelling plaatsen.

Overigens houden ze zich bij Lynk & Co niet vast aan tradities. Het merk doet basismodellen, optielijsten en andere onzinnige hersenspinsels in de ban. In plaats daarvan zal er slechts één rijkelijk uitgeruste versie van de auto op de markt komen, voor één prijs. Hoeveel de zogenaamde ‘smartphone op wielen’ moet gaan kosten, is nog niet duidelijk.