M2-bestuurder deed stoer tijdens een car meeting

Deed.

Een gevalletje ‘wie heeft de grootste’. Op welke meeting zie je het niet? Een burnout, revven tot de oren van het publiek bloeden of een driftje leggen. Een bestuurder van een BMW M2 (rijtest) wilde ook indruk maken. Dat hij later die dag met zijn vriendin zou eindigen in een ziekenhuisbed had hij die ochtend waarschijnlijk ook niet bedacht.

De M2 nam deel aan een meeting in Aberdeen, Scotland. Achter het stuur een jongeman van 22 jaar en een passagier, zijn vriendin van 20. Beelden op internet laten zien (video) dat de bestuurder er alles aan deed om de aandacht te krijgen. Bij het verlaten van de meeting draaide de M2-rijder een donut en daarna knalde de BMW met hoge snelheid voorbij het publiek. Niet veel later kopte de M2 een boom of twee.

De schade aan de auto was enorm. De brandweer moest eraan te pas komen om de twee uit de blauwe coupé te krijgen. Beide twintigers werden afgevoerd naar het ziekenhuis met, volgens de BBC, zware verwondingen. De M2 is rijp voor de sloop. Hoe het nu met de twee gaat is niet bekend.

Foto’s via een forumgebruiker op Pistonheads