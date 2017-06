Livestream: 24 uur van Le Mans 2017!

Straks gaat de 24 uur van Le Mans van start. Hier lees je hoe je de race het beste kunt volgen.

Het jaarlijkse racespektakel op Circuit de La Sarthe staat op het punt om te beginnen. Om 15:00 barst het circus los en starten deelnemende teams aan de loodzware race. Gisteren kon je lezen hoe het zat met de kwalificatie en in dit artikel behandelen we de kanalen waar de race gevolgd kan worden.

Radio Le Mans

Misschien wel de bekendste manier om de race te volgen. Lekker ouderwets via de radio. Enthousiaste commentatoren houden je live op de hoogte over alle gebeurtenissen. Via DEZE link schakel je in, inclusief een YouTube livestream vanuit de studio.

Eurosport

De race is bijna helemaal te zien op TV via Eurosport. Om 16:00 schakelt de sportzender even over naar wielrennen, maar tegen de klok van zes zijn ze weer terug met Le Mans. Vervolgens kun je tot zondagmiddag 15:00 terecht voor rechtstreekse beelden vanaf het circuit.

RTL 7

RTL 7 pakt wederom groots uit. Vanaf 13:30 draait het bij de zender om Le Mans en dit gaat tot de volgende dag tot 15:30 door. De race wordt onafgebroken uitgezonden met ‘af en toe’ een reclameblok tussendoor.

Le Mans Cup

Via het internet zijn natuurlijk ook beelden te zien. Via de site van Le Mans Cup is de race live te volgen met commentaar in het Engels.

Via de autofabrikanten

Deelnemende autofabrikanten houden fans ook graag op de hoogte. Porsche Motorsport heeft een speciale site in het leven geroepen waar foto’s, video’s en data wordt gedeeld. Toyota WEC Racing deelt via Twitter wat updates. Ford gaat live via het Ford Performance-kanaal op Youtube.