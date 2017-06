Ogen en oren geopend voor deze gestolen 911

Deze prachtige 911 is helaas in verkeerde handen gevallen.

Niet alleen snelle Audi (R)S’en en BMW M-modellen zijn de sigaar. Ook prachtige klassiekers vallen regelmatig ten prooi aan gemene pikkenboeven. Deze week was het helaas weer zover. In de nacht van donderdag op vrijdag tussen 00:00 en 07:00 werd een 911 ontvreemd aan de Cantatelaan in Barendrecht.

Het gaat om een rood exemplaar uit 1969. Redelijk opvallend en dus eenvoudiger te spotten dan de zoveelste grijze RS6. Bij de auto hoort het kenteken AM-50-25. De eigenaar lag op één oor toen de 911 werd gestolen van de oprit.

Via Facebook laat de eigenaar weten er kapot van te zijn. We kunnen ons er iets bij voorstellen. Zo’n klassieker koop je niet om boodschappen bij de buurtsuper te doen. De auto is gerestaureerd en ziet er smetteloos uit. Opletten dus in de omgeving van Barendrecht, al is het inmiddels meer dan 24 uur geleden dat de diefstal heeft plaatsgevonden. De klassieker kan zich dus overal schuil houden.

Met dank aan iedereen voor de tip! Foto via Facebook