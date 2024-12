M240i met M Performance Parts valt meer op dan een M2

Da’s een grote spoiler voor een auto die niet eens een echte M is…

Een knalblauwe kleur, een enorme taartschep én nog een spoiler op het dak: er zijn weinig BMW’s die meer opvallen dan het exemplaar hierboven. Toch is het niet eens een volwaardig M-model: het is ‘slechts’ een M240i, maar dan wel met M Performance Parts.

De spoilers komen je misschien bekend voor, want Wouter reed afgelopen zomer al met een M2 met M Performance Parts. Toen waren we nog in de veronderstelling dat deze voorbehouden waren voor de M2, maar blijkbaar kun je ze ook gewoon krijgen op een M240i. Dat is het geval sinds de LCI.

Dit geldt niet voor álle M Performance Parts, want er moet natuurlijk wel verschil blijven. Maar de opvallende spoilers van de M2 zijn dus ook te krijgen op de subtopper. Verder kun je de M240i opleuken met een carbon splitter, carbon side skirts en een carbon diffuser. Als kers op de taart is er zwarte striping, die uniek is voor de M240i (en heel lelijk).

Er zijn ook speciale M Performance-velgen voor de M240i. Dit zijn 20 inch gesmede Y-spaaks velgen, verkrijgbaar in de kleuren Jet Black en Ferric Grey. De rode remklauwen die je daarachter ziet zijn ook een M Performance-accessoire, samen met grotere remschijven.

Onze tip: bestel de velgen in Ferric Grey (en misschien de remmen) en laat de andere M Performance-onderdelen lekker achterwege. Daarmee bespaar je ook een hoop geld, want deze accessoires zijn natuurlijk niet goedkoop. Alleen de carbon achterspoiler kost bijvoorbeeld al €3.000.

De video met de M2 M Performance Parts kun je hieronder terugkijken: