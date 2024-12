Nu ook in LEGO Technic: de Red Bull van Max

Helaas niet meer op tijd voor Sinterklaas, maar misschien leuk voor volgend jaar: de Red Bull RB20 van LEGO Technic.

Vorige week pakte LEGO groot uit met maar liefst 29 nieuwe sets rondom het thema Formule 1. Daarmee maakten ze iedereen wel een beetje blij met een dode mus, want de sets zijn niet op tijd leverbaar voor Sinterklaas of Kerst. Maar goed, toch leuk dat ze er komen.

Er zat ook één LEGO Technic-set bij (een Ferrari), wat voor de volwassen LEGO-fans in ons midden toch het meest interessant is. Voor hen is er goed nieuws, want naast de Ferrari presenteert LEGO nu ook een Red Bull van LEGO Technic .

De LEGO-auto is een vrij realistische miniatuurversie van de RB20 van dit jaar, inclusief alle sponsors en Pirelli-banden. De auto beschikt over werkende DRS, een V6 met bewegende zuigers en een draaiende MGU-H.

De RB20 heeft dezelfde schaal (1:8) als de eerdere autosets van LEGO Technic, zoals de Bugatti Chiron en de Lamborghini Sián. Als je niks vergeet bestaat de auto uit 1.639 stukjes en is ‘ie 64 centimeter lang.

Net als de Ferrari van LEGO Technic kost deze Red Bull €229,99. Het set is nu alvast te bestellen in de LEGO webshop, maar wordt pas geleverd vanaf maart 2025. Tegen die tijd is de auto al niet meer actueel, maar je hebt in ieder geval wel een auto waarin Max wereldkampioen is geworden.