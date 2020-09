Touring Superleggera Aero 3 is een moderne klassieker - Autoblog.nl

De nieuwe Touring Superleggera Aero 3 kan zo naast je Disco Volante geparkeerd staan in je droomgarage.

De Touring Superleggera Aero 3 is onthuld. We kennen Carrozzeria Touring natuurlijk van zeer fraaie kunstwerken, zowel klassieke beauties als moderne creaties. Vaak zie je dat designhuizen op de porppen komen met de meest vreemde creaties, denk bijvoorbeeld aan de Spada Codatonca en Bertone Mantide.

Beide auto’s zijn niet mooi te noemen en ondanks de bijzondere koetswerken zijn het gewoon omgekatte Corvettes. Bij Touring doen ze het vaak eventjes anders. Daar pakken ze een zeer prestigieuze en fraaie auto bij de kladden en makken ze er een nog prestigieuzere en nog fraaiere auto van.

We kennen allemaal de Touring Disco Volante, dat een schitterende auto is op basis van de eveneens schitterende Alfa Romeo 8C Competizione. Voor nu hebben de Italianen het hogerop gezocht.

Touring Superleggera Aero 3

Ook voor de deze schoonheid moet er een exotische Italiaan worden opgeofferd, in dit geval een Ferrari F12berlinetta. Onder de kap vinden we dan ook dienst twaalfcilinder motor. Vooralsnog heeft Touring niets aan de motor gedaan. De 7.3 liter V12 levert 740 pk bij 8.250 toeren en 689 Nm bij 6.000 toeren. Nog een echte machine, dus.

Gewicht

Qua prestaties zal de Touring Superleggera Aero 3 de F12berlinetta minimaal evenaren. Een groot verschil is namelijk het gewicht. Want Superleggera betekent superlicht en dat is deze auto dan ook. Volgens Touring weegt de Aero namelijk 1.641 kilogram, dat 150 kilo lichter is dan de F12.

Mocht je denken: maar Ferrari geeft toch 1.525 kg op? Ja, dat is echter met alle carbon-frutsels en lichtgewicht opties, helemaal leeg, zonder vloeistoffen. Dus dat moet je er allemaal nog bovenop tellen. Het koetswerk van de Aero is geheel uit koolstofvezel opgetrokken.

Beschikbaarheid Touring Superleggera Aero 3

Mocht je denken: “Ja, ik wil de dit apparaat in mijn collectie hebben!”, dan moet je er snel bij zijn. De Italiaanse carrossier gaat er namelijk slechts 10 bouwen.

Prijzen zijn onbekend, want volgens Touring is geen exemplaar hetzelfde en is de prijs afhankelijk van de gewenste specificatie. Reken in elk geval op een enorme hoop.