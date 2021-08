Kilometerstanden Duitse occasions zeer vaak teruggedraaid

Nee! Dit kan niemand zien aankomen. De kilometerstanden van Duitse occasions zijn vaak niet correct.

Een auto uit Duitsland importeren is heet. In Nederland is het aanbod van occasions erg slecht gesteld. Met name als je een fatsoenlijke motor onder de kap wil, zul je moeten gaan importeren. In de afgelopen tien jaar zijn de auto’s met de minste bijtelling het meeste verkocht. Dus de auto die je wenst komt vaak uit Duitsland. Logisch: de markt is er enorm en er is meer keuze. Zeker als je een grotere motor zoekt om bijvoorbeeld de caravan mee te trekken.

Maar wat blijkt: de kilometerstanden van Duitse occasions zijn in veel gevallen niet correct. Dat wijst een studie van de ADAC uit. Ze gingen het zelf even proberen met drie occasions, een Ford Kuga (2019), Opel Grandland X (2020) en een Peugeot 208 (uit 2019). Binnen enkele minuten kon men de tellerstand van die auto’s naar believen aanpassen. De politie schat in dat de kilometerstanden bij Duitse occasions in 33% van de keren sprake is van een teruggedraaide teller.

Kilometerstanden Duitse occasions

Ja, leest het goed. Een op de drie auto’s in Duitsland heeft een niet correcte kilometerstand. In Nederland werken we met de Nationale Auto Pas, een systeem dat de kilometers bijhoudt. De KM-stand wordt bij elke APK, overschrijving en dergelijke geregistreerd. Zo wordt er een historie opgebouwd en is het lastiger om de teller terug te draaien.

Niet onmogelijk. De apparatuur ervoor bestel je gewoon op internet en je kunt voor elke jaarlijkse beurt + APK de stand 10K terugdraaien als je 20K per jaar rijdt, bijvoorbeeld. De ADAC eist dat er nu eindelijk een dergelijke methode wordt ingevoerd in Duitsland. Het Bureau voor Informtatiebeveiliging (BSI) zou dit controleren.

Gedupeerd

Als consument wordt je op meerdere manieren gedupeerd. Ten eerste koop je een auto voor (hoogstwaarschijnlijk) veel te veel geld. Maar het gaat je vervolgens nog meer geld kosten, want over het algemeen is een auto met een hogere kilometerstand eerder toe aan reparaties. Nóg een bijkomend nadeel is dat je belangrijke (preventieve) maatregelen zoals het vervangen van de distributie wellicht veel te laat doet, met alle gevolgen van dien.

Kun je dan ‘gewoon’ een auto in Duitsland kopen en importeren? Op zich wel, maar check zoveel mogelijk de historie. Geen boekjes en facturen is een enorme rode vlag. Bij veel merken kun je de historie ook inzien op basis van de computer. En ondanks dat de Polizei de inschatting maakt dat 33% is teruggedraaid, blijft er nog 66% over die ‘goed’ is.

Via: AD.nl