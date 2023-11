Al 10% van de snelle vloot van de Franse politie is al gecrasht. De Gendarmerie heeft moeite om die Alpines op de weg te houden.

In Nederland heeft de politie op de snelwegen een Audi A6 Avant 3.0 TDI quattro, zoals julle allen weten. Een perfecte auto, want er is meer dan voldoende ruimte aan boord voor agenten en hun toebehoren. De 3.0 TDI-motor is goed voor veel vermogen (286 pk), nog meer koppel (600 Nm) en dat is dan allemaal gekoppeld aan een gunstig verbruik en met het befaamde quattro-vierwielaandrijvingssysteem kan de auto bijna altijd het vermogen omzetten in voorwaartse drang.

Je vraagt je af waarom niet alle politiekorpsen met deze auto rijden. Naast de kosten – zowel de aanschaf en de kosten om het rijdend te houden – zit je namelijk met een klein beetje nationale trots.

In Nederland hebben we dat niet echt. Fokker werd op professionele wijze de nek omgedraaid en om Spyker hebben we kostelijk gelachen. In Frankrijk neemt men chauvinisme een stuk serieuzer. Een Peugeot 607 is simpelweg beter dan een E-Klasse omdat deze Frans is en daarna klaar. Bon?

Alpine A110

Dus in Frankrijk rijdt men overwegend Franse auto’s. Zoals Michel Platini zou zeggen: maar da’s logisch. Op de snelwegen hebben sommige agenten de beschikking over de snelle Alpine A110. Daarmee kan de Gendarmerie de snelheidsduivels op de snelwegen keihard aanpakken.

Dat gaat tot nu toe eh, ja, niet altijd even goed. De auto’s zijn in 2022 in gebruik genomen en sindsdien hebben sommige agenten nogal moeite om het apparaat op de weg te houden.

Gendarmerie blijft maar Alpines crashen

Het besturen van een Alpine A110 vergt enige kennis en kunde. De auto’s zijn relatief licht, erg krachtig en voorzien van aandrijving op de achterwielen dat @jaapiyo premium noemt om onduidelijke redenen. In oktober 2022 crashte de eerste Alpine van de Gendarmerie, die belande op zijn dak in een veld. Hilariteit alom.

In relatief korte tijd ging het nog tweemaal fout. Vorige maand crashte er een nog snellere Alpine A110 R (die nóg snellere versie). De crash vond plaats op de Autoroute Alpes-Maritimes. De agent in kwestie reed tegen een betonblok. Twee weken geleden was het wéér zover. Toen crashte er een A110 op de A36 (bij Besançon) in de vangrail.

Imagecredit header: twee Alpines van de Franse politie, door Wouter via Autoblog Spots.

Via: AD Auto