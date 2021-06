M850i Haute Couture Edition is decadent en stijlvol - Autoblog.nl

Met de BMW M850i Haute Couture Edition kun je onopvallend opvallen.

We beginnen met een kleine tip voor de betere supercarspotter: ga naar Zwitserland. Ondanks dat autosport er niet is toegestaan is en er op Rinspeed na er geen industrie is, rijden er bijna alleen maar dikke auto’s rond. In een stadje als Zug zul je meer dure auto’s aantreffen dan in een stadje in de zandbak. Ja, in Dubai rijden ook veel dure auto’s, maar je wordt daar ook doodgegooid met Nissan Patrols en Toyota Camry’s. In Zwitserland is ook het reguliere spul dik.

De normale auto’s die je ziet, zijn dan juist de gave uitvoeringen met dikke motoren. In Zwitserland zijn auto’s relatief goedkoop (zeker gezien de enorm hoge woonlasten) en is men relatief tot zeer welvarend. Het is dus logisch dat automerken geregeld met modellen, uitvoeringen en specificaties komen die specifiek bedoeld zijn voor de Zwitserse markt. Voor vandaag hebben we deze witte M850i Haute Couture Cabriolet van BMW voor je.

M850i Haute Couture Edition

Deze onderscheidt zich voornamelijk door de aankleding en configuratie. De kleur is Frozen Brilliant White. Voor zover matte lakken fraai kunnen zijn, komt de M850i Haute Couture Edition ermee weg. De kleur is een zogenaamde Individual-kleur. Deze staat ook niet in de folder (of in de M850i-configurator). Daarnaast is er een donkerblauw dak bij dit exemplaar, alhoewel donkerbruin of bordeaux-rood ook mogelijk zijn. Het geheel wordt afgemaakt met een setje 20″ LM R V-spaak (Styling 729)-velgen. Verfrissend: alle M-badges zijn weggehaald!



















In het interieur gaat het verder met Opaal-wit Merino-leder. Qua stiksels kun je kiezen uit de kleuren Polar Blue, Fire Red of Hazelnut. Dat matcht dan lekker met je carbiokap, fraai hoor!

Badge

Daarnaast vind je in de auto een badge waarop staat dat het een echte M850i Haute Couture Edition is. Uiteraard is er ook een beschermingshoes in de kleur blauw, rood of bruin. Daar staat dan ‘Haute Couture Edition’ op geborduurd. Ook ontbreken diverse ‘BMW Individual’-plaatjes niet. Ook hier geen ///M-logo’s.













De basis van de auto is altijd een BMW M850i Cabriolet xDrive. Dat betekent dus een 4.4 liter grote V8 met twee turbo’s, goed voor 530 pk en 750 Nm. Ondanks dat er zoiets als een M8 bestaat, is dit natuurlijk meer dan voldoende. Mocht je interesse hebben, moet je snel zijn. Er worden tien exemplaren van gebouwd en je kunt ze alleen kopen bij BMW-dealers in Zwitserland of Liechtenstein.

Prijzen zijn nog niet bekend, in Nederland kost een standaard M850i Cabrio 182.487,89 euro, in Zwitserland omgerekend 155.503,22 euro.