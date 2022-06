Maak goedkoop de blits met deze Porsche Cayenne Turbo

Een flitsende Porsche met 500 pk hoeft helemaal niet duur te zijn. Qua aanschaf dan.

De eerste generatie Cayenne is nou niet direct de mooiste auto die Porsche ooit gebouwd heeft, en ook niet de meest sportieve. Toch heeft deze Porsche een belangrijk voordeel: je kunt ze voor weinig op de kop tikken. Vervolgens rijdt je wel in een echte Porsche met een dikke motor. En je hebt ook nog eens een praktische auto.

Er staat nu een exemplaar bij Domeinen, dus daar zul je zeker niet de hoofdprijs voor betalen. Goed, je weet niet wat er allemaal mee gebeurd is en of ‘ie het überhaupt nog doet, maar dat maakt het lekker spannend.

De auto in kwestie is niet de eerste de beste Cayenne. We hebben hier namelijk te maken met de topversie: de Turbo S. Althans, dat is wat er op de kofferklep staat. Op basis van het chassisnummer lijkt het echter te gaan om een normale Turbo. Daarmee heb je ‘slechts’ 500 pk, in plaats van 550 pk. Maar dat mag de pret niet drukken.

Een Cayenne Turbo van de eerste generatie is nog steeds snel zat, maar echt een nekkendraaier is het niet meer. Tussen alle SUV’s en cross-overs val je niet meer op met je oude Cayenne. Daar is echter wat aan gedaan.

Deze auto is namelijk voorzien van een dikke bodykit van TechArt. De Cayenne is daarmee omgetoverd tot TechArt Magnum. En wat is de enige juiste kleur voor een Magnum? Precies, bruin. Voordat je trouwens denk dat de velgen ook van TechArt zijn: die zijn weer van Mansory.

Het interieur past goed bij de bruine buitenkant, want dit is vrijwel volledig uitgevoerd in beige. Tot aan de tellers toe. Een leuk kleurtje heeft interieur van de Cayenne ook wel nodig, want niet alles wordt even mooi oud.

Als de kilometerstand klopt valt die nog best mee, want de teller staat momenteel op 112.128 km. Nu maar hopen dat de auto een beetje fatsoenlijk onderhouden is. Er zitten in ieder geval geen goedkope banden onder, dat is alvast een goed teken. Wie durft?

Met dank aan Roelard voor de tip!

Foto’s: Domeinen