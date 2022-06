‘Schoonvader Max Verstappen verbannen uit F1-paddock’

Het lijkt erop dat Nelson Piquet’s vermeende racistische uitspraak hem duur komt te staan.

Het uitspreken van één woord kan grote gevolgen hebben. Dat is altijd al zo geweest, maar anno 2022 geldt dat zeker. Nu de cancel-cultuur zijn hoogtijdagen viert kun je keihard afgerekend worden op een uitspraak. Voorheen maakte je hooguit wat mensen op Twitter boos, maar nu kunnen controversiële uitspraken ook consequenties hebben in het echte leven.

Daar komt men ook in de wereld van de racerij achter. In een week tijd zijn er nu twee ‘schandalen’. De eerste is die van Red Bull Formule 2-coureur Juri Vips. Hij mocht tijdens de testdagen in Barcelona nog in actie naast Max. Vips liet tijdens een online gamesessie het N-woord vallen en is er nu uitgebonjourd als testcoureur bij Red Bull.

Daarnaast is ook Nelson Piquet Sr., drievoudig F1-wereldkampioen en schoonvader van Max Verstappen, in opspraak geraakt. Hij gebruikte de Braziliaanse versie van het N-woord. Dat is wel een beetje een oude koe, want hij bezigde dit woord tijdens een interview in november.

Dat neemt niet weg dat hij naar Hamilton refereerde met iets dat veel leek op het N-woord. Nu dit bekend is geworden, is iedereen er als de kippen bij om racisme te veroordelen. Naast Hamilton hebben ook Mercedes, Ferrari, Aston Martin en de Formule 1 zelf een statement naar buiten gebracht.

Naar verluidt gaat er nog meer gebeuren dan dat. Verschillende bronnen (waaronder BBC-journalist Andrew Benson) melden dat Nelson Piquet niet meer welkom is in de paddock. Waar hij waarschijnlijk sowieso niet meer heel populair zou zijn.

Nelson Piquet heeft inmiddels ook zelf van zich laten horen via een statement. Hij geeft toe dat het een ondoordachte woordkeuze was, maar volgens hem was dit niet bedoeld om Hamilton te beledigen. Het N-woord dat hij gebruikte (neguinho) kan volgens hem in Brazilië ook gewoon ‘gozer’ of ‘persoon’ betekenen.

Er valt dus te discussiëren over racistische aard van de term, maar voor nuance is in de cancel-cultuur natuurlijk geen ruimte. We moeten er wel bij zeggen dat Nelson niet bang is om mensen te beledigen. Zo noemde hij Senna meerdere keren ‘gay’ en hij schijnt ook gezegd te hebben dat Nigel Mansell’s vrouw lelijk was. Of zou dat soms ook een misverstand zijn geweest door de taalbarrière?