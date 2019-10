Awww, superschattige Land Rover plus caravan is superschattig

En nog geheel elektrisch ook!

Is het niet makkelijk om nog gewoon nog een kind te zijn? Lekker leven in een onbezorgde wereld, je hoeft niet te denken aan het avondeten en je kan Peter-Jan Rens, Henny Huisman en Jochem van Gelder is getalenteerde presentators vinden.

Het enige nadeel: je mag als kind niet rijden. Dat is dan erg jammer, maar er is een oplossing. Je kan natuurlijk kiezen voor een moderne supercar in het klein, maar dit is véél schattiger. Het is een zogenaamde ‘Toylander’. Een Land Rover, maar dan in speelgoedvorm.

De Land Rover is niet de allernieuwste Defender, maar nog een originele Defender uit het jaar kruik, precies toen ze het coolst waren. In tegenstelling tot het origineel lekt er geen olie uit alle hoeken en gaten van motor en chassis. Deze Land Rover is namelijk volledig elektrisch. Er zitten twee 24 volt motoren in. De topsnelheid is acht kilometer per uur. Net voldoende om de schenen van je oppas aan gort te rijden.

Maar de piece de resistance is natuurlijk de miniatuur caravan. De combinatie is in de meest Britse kleurencombinatie ooit gespoten: beige met muntgroen. De stahoogte is vrij beperkt, boven de 1.25 meter heb je er niets te zoeken, dus de eerder genoemde presentatoren kunnen er gelukkig niet in. Mocht je kroost echt obstinaat zijn in en in de caravan blijven zitten, er zijn voldoende voorzieningen zoals een ‘keuken’, bankje en tafel. De tafel kan daar beneden geklapt worden om zo een bed te creëren voor twee kinderen. Weet je in elk geval dat je scheenbenen veilig zijn als het kleine grut de verplichte middagdut doet.