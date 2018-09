Maak kennis met de krankzinnige Hayabusa Sport Concept

We balen nog altijd dat dit speeltje niet in productie is genomen.

Het voordeel van verschillende disciplines beoefenen, is het kunnen combineren van vaardigheden. Suzuki weet precies hoe ze haar diverse producten bij elkaar in de blender moet gooien. Althans, vandaag de dag is ze op dat gebied misschien de weg een beetje kwijt, maar bijna twee jaar geleden was er nog ruimte voor dergelijke onzin.

Het speelse gedrag bereikt in 1999 een hoogtepunt, als Suzuki de overtreffende trap presenteert van de motor die op dat moment gezien wordt als de snelste tweewieler op aarde. Honda’s Super Blackbird wordt vrijwel letterlijk opgegeten door de Suzuki GSX-R1300R Hayabusa (Japans voor slechtvalk, de vogel die merels oppeuzelt). De GSX-R1300R kan op twee wielen vrij gemakkelijk snelheden bereiken van boven de 300 km/u, maar dankzij tegenstand en luidkeels geklaag van eeuwig zeurende politici wordt er al gauw een limiet gezet op 300 km/u.

De Hayabusa en het daarbij behorende motorblok drukken vrijwel direct hun stempel op enthousiastelingen wereldwijd. Terwijl talloze zeldzaam gestoorde figuren het 175 pk sterke 1,3-liter blok in een grote verscheidenheid aan bolides beginnen te schroeven, heeft Suzuki zelf ook de nodige plannen met de viercilinder.

Een van die plannen komt al gauw ter wereld. In 2002 onthult Suzuki in Tokyo de Hayabusa Sport Concept. Het studiemodel is in feite niets meer dan een potentiĆ«le straatversie van Suzuki’s minstens zo krankzinnige Formula Hayabusa, een bijzonder lichte, wendbare raceauto met het blok van de gelijknamige productiemotor.

Wat door Suzuki wordt bestempeld als de “ultieme lichtgewicht sportauto”, gaat (zoals gepland) uiteindeijk nooit in productie. Het blijft bij een enkel, uniek studiemodel. Zonde, want in werkelijkheid was er buitengewoon veel potentieel om een fenomenale sportauto te maken. Uiteraard is dit voor een groot deel te danken aan het pittige motorblok, maar de rest van de auto was minstens zo indrukwekkend. De Hayabusa Sport Concept is uitzonderlijk compact. De auto is nog geen 3,8 meter lang en is daarbij slechts 1,1 meter hoog. De ingenieurs hebben de auto daarnaast dusdanig aerodynamische vormen gegeven, dat deze als op rails moet rijden. In zekere zin geniet de bolide zelfs van ground effect, een slimme techniek om de auto aan de grond te laten plakken, die in de jaren ’70 aan populariteit won in de Formule 1.

We schrijven er in de alinea hierboven al over, maar afgezien van het motorblok en het ontwerp van de auto, is de auto tevens enorm licht. In werkelijkheid weegt de Hayabusa Sport Concept slechts 550 kg en heeft hij een gewichtsverdeling van 50:50. Suzuki heeft het lage gewicht van de auto weten te realiseren door het lichaam te maken van kunstof dat versterkt is met koolstofvezel. Het motorblok hangt in een aluminium frame, met hier en daar een verdwaalde stalen buis.

Ergens is het hartstikke vervelend dat Suzuki nooit de moed heeft gehad deze krankzinnige sportauto in productie heeft genomen. Immers, we zien ze dergelijke grappen tegenwoordig niet meer gauw uithalen. Aan de andere kant, waarschijnlijk was de bolide alleen in de handen van extreem vaardige coureurs iets waard geweest. Nee, wacht, dat maakt hem nu juist aantrekkelijker.