BMW X5 van voetballer raakt velgen kwijt

Moeilijk wegrijden zo.

Terwijl Ryan Bennett zich nog eens omdraaide in bed, waren vakkundige dieven bij zijn BMW X5 bezig. Het boeventuig namen de vier banden inclusief lichtmetalen mee. De voetballer, die speelt bij Wolverhampton Wanderers FC als verdediger, had niets gehoord of gemerkt. Wat dat betreft kan de verdediging thuis nog een tandje scherper.

Het gaat om een derde generatie BMW X5. Via sociale media vraagt Bennett uit te kijken naar mensen die vier tweedehands Dunlop banden met velgen van een X5 aanbieden op internet. Zijn bericht op Twitter is inmiddels al meer dan 250 keer gedeeld.

In dit geval lag de voetballer in kwestie op één oor. Dieven willen ook nog weleens toeslaan wanneer de speler bezig is aan een wedstrijd. Bijvoorbeeld als de auto in de garage van een club geparkeerd staat. In dit geval hadden de boeven vrij spel. De BMW stond buiten geparkeerd en er was verder niemand in de omgeving aanwezig. De klus kon ongestoord worden geklaard. Er werd door de dieven een blauwe krik achtergelaten. Weer eens wat anders dan bakstenen of bierkratten.