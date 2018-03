Porsche wil dikke winst pakken op het opladen van je EV

Gratis Supercharger-stations? Dacht het niet...

Porsche legt momenteel de laatste hand aan de productieversie van hun Mission E, die volgens het merk alles wat Tesla tot nu toe gedaan heeft kapot gaat maken. Tot op heden hebben we ons vooral gefocussed op de specs van de auto om te bepalen of de Duitsers in die opzet zullen slagen. De meesten zullen Porsche in staat achten een auto te bouwen met een betere bouwkwaliteit dan Tesla, maar hoe zit het met de aandrijflijn qua prestaties en specs? Ook op dit vlak hebben we er echter wel vertrouwen in dat Porsche erin kan slagen Tesla te evenaren. Maar dan nog heeft Tesla als EV-pionier op een belangrijk vlak een puike voorsprong genomen: het Supercharger netwerk (video).

Dit netwerk beslaat inmiddels zo’n 400 stations door heel Europa en vanaf het begin heeft Tesla de strategie gehanteerd om er geen winst op te maken. Voor veel Tesla-rijders het gebruik van de laders zelfs tot op zekere hoogte gratis, hoewel Musk daar wat ambivalent over is. Als je je Tesla bijvoorbeeld als taxi inzet, is het gratis elektriciteits-buffet definitief voorbij.

Porsche op haar beurt zet (in Europa) in op het Ionity-netwerk, een samenwerkingsverband tussen VAG, BMW, Daimler en Ford. Voordeel van dit netwerk is dat je (voorlopig) sneller/meer kW’s kan tanken dan bij Tesla’s Supercharger-stations (150-350 kW versus 145 kW). Een nadeel is dat er minder Ionity-stations zijn. Er wordt gemikt op een aantal van 400 stuks in 2020. Dat zijn er dus net zoveel als Tesla er nu al heeft, maar Tesla is van plan door te groeien naar het dubbele aantal in dezelfde tijdsperiode.

Máár, er zit mogelijk dus nog een nadeel aan de Ionity-stations. Als het aan Porsche ligt, gaan ze dik veel geld verdienen met de superstekkers. Lutz Meschke van Porsche zegt tegen Gearbrain dat ze een hoeveelheid geld willen vragen die grofweg overeen komt met de prijs die je bij het tankstation kwijt zou zijn voor benzine/diesel.

Yes we try to do this [bill from day one] of course. We can invest in the beginning but after two or three years you have to be profitable with the new services, of course

Dit roept een paar vragen op. Ten eerste: Porsche kan dit wel willen maar hoe zit het met de andere partijen in het Ionity samenwerkingsverband? Ten tweede: komen ze hiermee weg of geven ze een enorm voordeel weg aan Tesla? Ten derde: kan Tesla het goedkoop aanbieden van stroom blijven volhouden? Tenslotte: is Porsche’s stroom meer premium dan die van Tesla, omdat je er meer voor moet betalen?

Laat je bespiegelingen los over deze kwestie, in de comments.