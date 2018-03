Vettel: “Ferrari heeft nog lang niet alles laten zien”

Maak er nou maar wat moois van, dit weekend.

De vrije trainingen vertellen niet altijd het volledige verhaal, maar toch was het opmerkelijk om te zien dat Ferrari vandaag geen enkele keer bij de beste drie hoorde. Met name voor Sebastian Vettel leek het niet allemaal op rolletjes te verlopen. De viervoudig wereldkampioen moest in beide trainingen zijn teamgenoot voor zich dulden.

Volgens Vettel is dit enigszins te wijten aan het ontbreken van de balans van de auto. De Duitser vertelt na afloop van de trainingen dat hij verwacht dat hij zijn auto de rest van het weekend beter onder de knie zal krijgen. Het gat naar Hamilton, die in beide vrije trainingen aan kop ging, bedroeg tenminste vijf tienden, maar was in de eerste sessie bijna een volledige seconde.

Hoewel de Duitser zijn team het liefst zo snel mogelijk bovenaan de lijsten ziet staan, lijkt het team van Mercedes wederom de beste papieren in handen te hebben. Desondanks verwacht Vettel dat er nog voldoende prestaties uit de auto te trekken zijn.

“I think certainly we have a little bit in hand. I wasn’t happy with the lap that I had, and with the rhythm and the balance yet, so there’s more to come. But I think that’s probably the same for everyone else. But I do hope I can make a bigger step than the others. If it’s close, then it’s good, it means that you can do something. Hopefully it stays that close, but we’ll find out tomorrow.”